أخبار الزمالك اليوم | رفع العرض الإماراتي لزيزو .. وباتشيكو يطلب المساواة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 10 يناير 2021.

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باتشيكو يكشف سبب استبعاد فرجاني ومصطفى ويطالب بالمساواة

علق البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على فوز فريقه بمباراة طلائع الجيش، متحدثًا عن سبب استبعاد التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد.

الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. " اقرأ التفاصيل "

فاتح تريم يعلنها رسميًا: أريد ضم مصطفى محمد إلى جلطة سراي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق نادي جلطة سراي التركي، عن أنه يحتاج للتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصطفى محمد أعلن خلال تصريحات إعلامية منذ أيام عن رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك، والاحتراف الأوروبي، في ظل تلقيه العديد من العروض، أبرزها من سانت إيتيان الفرنسي وألميريا الإسباني. " اقرأ التفاصيل "

نادر شوقي: يجب موافقة الزمالك على العرض الإماراتي لزيزو بعد أن تم رفعه

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، على أن العرض الإماراتي المقدم لأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته، تم رفعه من جانب النادي الإماراتي.

وكان نادر شوقي قد أعلن في وقت سابق، عن وصول عرض إلى نادي الزمالك من فريق إماراتي، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | الزمالك: تتبقى رتوش أخيرة على رحيل مصطفى محمد وموقف ساسي تغير

أعلن عصام سالم؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، اقتراب حسم انتقال مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة، كاشفًا عن تحول مسار المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق.

مسؤولو القلعة البيضاء حاولوا أكثر من مرة إقناع مهاجم الفريق على البقاء والرحيل بنهاية الموسم الجاري إلا أنه رفض كافة المحاولات، مصرًا على الرحيل في ظل امتلاكه أكثر من عرض، على رأسها سانت إيتيان وجلطة سراي التركي. " اقرأ التفاصيل "