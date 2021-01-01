أخبار الزمالك اليوم | "نتمنى أن يراعي ساسي ظروفنا" وهل تلقى مصطفى محمد عرضًا إنجليزيًا؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 18 فبراير 2021.

الزمالك: نتمنى أن يراعي ساسي ظروفنا المادية

أوضح عصام سالم؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، مصير المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، لتجديد عقده، مؤكدًا أن النادي متمسك به للغاية.

وقال سالم، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "نحن متمسكون بساسي لأبعد حد، نشعر أنه أحد أبناء النادي ونريد بقائه، لكن يتبقى الجانب المادي هو ما يعطل التجديد، نسعى لتوفير الأموال المطلوبة، ونتمنى أن يراعي ساسي ظروف النادي".

خاص | حقيقة العرض الإنجليزي لضم مصطفى محمد

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية حول اهتمام أحد الأندية الإنجليزية، بالمهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب جلطة سراي التركي، خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

حسين السيد يكشف حقيقة مشادته مع شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي

كشف حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق النادي الإسماعيلي، والمعار من صفوف طلائع الجيش، عن حقيقة حدوث أزمة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق نادي الزمالك. ( طالع التفاصيل )

رد قاسي من مصطفى محمد على تصريحات أحمد بلال

رد مصطفى محمد لاعب جلطة سراي المعار من نادي الزمالك، بشكل قاسي على أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق بعد تصريحات الأخير عنه في إحدى القنوات التلفزيونية. ( طالع التفاصيل )

فيروس كورونا يتسبب في إلغاء مؤتمر "الزمالك" بعد لقاء الإسماعيلي

قرر مراقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالفارس الأبيض، بسبب تعذر حضور البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي حقق الفوز على الدراويش. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في إطار الدوري المصري الممتاز، والتي فاز فيها الفارس الأبيض بهدفين لهدف. ( طالع التفاصيل )

محدث | الزمالك يقرر مقاطعة قنوات "أون تايم سبورتس"

أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك، بيانًا رسميًا، تعبر خلاله عن غضبها من التقرير الذي تم عرضه عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية، والذي يتحدث عن مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي. ( طالع التفاصيل )