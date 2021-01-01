أخبار الزمالك اليوم | تطورات أزمة الطيران .. وغياب حازم ليس للإصابة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 21 فبراير 2021.

خاص | فرجاني ساسي يوقع بشكل مبدئي على عقود انضمامه للدحيل القطري

وقع التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، على عقود بشكل مبدئي للانضمام إلى صفوف نادي الدحيل القطري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وأصبح حاليًا يمر بالفترة الحرة، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، على أن ينتقل له بنهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعثة الزمالك عالقة في الجزائر .. هبطت الطائرة من الجو مرتين!

تجد بعثة الزمالك صعوبات للوصول للسنغال لمواجهة تونجيث السنغالي، إذ أنها عالقة في الجزائر، ولم تتمكن بعد من إيجاد طريقة للوصول للسنغال.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. "اقرأ التفاصيل"

طبيب الزمالك يكشف موقف حازم إمام ومحمود الونش

كشف محمد أسامة، طبيب فريق نادي الزمالك، عن حالة محمود حمدي الونش، وحازم إمام ثنائي الفريق الأبيض، بعد استبعادهما من قائمة الفريق لمواجهة تونجيث السنغالي.

أسامة أشار خلال تصريحات عبر قناة الزمالك إلى أن الونش يعاني من تورم في القدم بعد كدمة قوية في مباراة الإسماعيلي، على أن يعود في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، بينما غياب حازم إمام ليس للإصابة، ولكنه بعد الاتفاق بينه وبين المدرب باتشيكو.

الابتعاد عن موريتانيا .. طريق الزمالك للوصول إلى السنغال

أكد محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، على أن بعثة الفريق الأبيض متواجدة في الجزائر حاليًا، بسبب مشكلة في شركة الطيران، وأن الطائرة التي كانوا على متنها سليمة ولا يوجد بها أي مشكلات.

أسامة أشار إلى أن موريتانيا لم تسمح بمرور الطائر من حدودها بسبب عدم وجود تصريح بذلك، مما اضطر الطيار للعودة إلى الجزائر، على أن تسافر البعثة عن طريق مالي وصولًا إلى السنغال في رحلة ستستغرق حوالي 5 ساعات.