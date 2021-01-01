أخبار الزمالك اليوم | الاتحاد الإفريقي يرفض طلب الأبيض وموعد مواجهة الترجي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 22 فبراير 2021.

رسميًا .. رفض تأجيل مواجهة الزمالك وتونجيث

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الإثنين، رفض طلب نادي الزمالك بتأجيل مواجهته أمام تونجيث السنغالي. ( طالع التفاصيل )

سلبية مسحة اللاعبين

أعلن نادي الزمالك سلبيًا المسحة الطبية لكافة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة تونجيث السنغالي، غدًا الثلاثاء.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة الزمالك وتونجيث دون حضور جماهيري

أعلن الغاني ألكسندر أسانتي؛ المنسق العام بالاتحاد الإفريقي، إقامة مواجهة الزمالك وتونجيث دون حضور جماهيري، استنادًا للائحة كاف، التي تنص على ضرورة حصول أي نادٍ يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجماهير بنصق سعة الملعب كحد أقصى.

موعد مواجهة الترجي

أرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا للزمالك، يبلغه خلاله بإقامة مواجهته أمام الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الأبطال، في السادس من مارس المقبل، على استاد رادس بتونس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.