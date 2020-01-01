أخبار الزمالك اليوم | عودة ساسي، وجدول مباريات الأبيض في الدوري الموسم القادم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 23 نوفمبر 2020.

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بداية صعبة للزمالك في الموسم الجديد من الدوري المصري

سُحبت ظهر اليوم قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري، وقد أسفرت عن بداية قوية وصعبة للزمالك.

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الأبيض سيُواجه المقاولون العرب ثم بيراميدز ثم سموحة قبل أن يخوض لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة.

الزمالك سيلعب ضد إنبي في الأسبوع الخامس، ثم يلتقي مع طلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا كليوبترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي على الترتيب.

ساسي يصل القاهرة

وصل ظهر اليوم التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك إلى القاهرة، ولكنه لن ينضم لتدريبات فريقه إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي سيُجريها اليوم للاطمئنان على عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان من المفترض أن يصل اللاعب يوم أمس إلا أن عطلًا أصاب الطائرة أدى لعدم إقلاعها وتأخر وصوله لليوم.

شفاء لاعب وسط الزمالك من كورونا

تعافى محمد حسن لاعب وسط الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا، إذ جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها يوم أمس سلبية، مما يعني أنه أصبح متاحًا للمدرب جايمي باتشيكو إن قرر إشراكه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريقين لمسحة طبية يوم الأربعاء القادم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستحدد تمامًا اللاعبين المتاح لهم خوض اللقاء.

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