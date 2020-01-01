أخبار الزمالك اليوم | موقف الجنايني من رئاسة القلعة البيضاء .. ومدح باتشيكو للاعبيه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020.

المزيد من الفرق

الاتحاد الإفريقي يحدد موقفه من حضور مرتضى نهائي إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الاتحاد الإفريقي من حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقه والأهلي، بعد قرار عزله من جانب اللجنة الأولمبية المصرية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأشار مصدر بالاتحاد الإفريقي لموقع في الجول إلى أن "كاف" ليس لديه أي مانع في حضور رئيس الزمالك لنهائي دوري الأبطال، وليس هناك ما يمنعه من الحضور لاستاد القاهرة من جانبنا.

وواصل المصدر: "قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس نادي الزمالك شأن داخلي ليس للاتحاد الإفريقي علاقة به، وبالتالي فحضور رئيس الزمالك للقاء نهائي دوري الأبطال أمر طبيعي بالنسبة لنا".

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، عن موقفه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك، حيث قال: "سأخرج من اتحاد الكرة لدي عملي وأبنائي وأحفادي، وسأكون مشجعًا للزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف الجنايني خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "دخول الانتخابات من أجل تقديم الخدمات أمر لا يقنعني من الأساس، ومن يريد أن يخدم فليخدم من أي مكان".

باتشيكو يمدح لاعبي الزمالك بعد الفوز على مصر

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى جميع لاعبيه، بعد تحقيق الفوز على فريق مصر، والصعود إلى قبل نهائي كأس مصر.

باتشيكو قال خلال تصريحات عقب المباراة: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة، واستطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل، بالرغم من صعوبتها، وأثق في شخصية اللاعبين الكبيرة".

إحالة طعن مرتضى منصور على قرار عزله من رئاسة الزمالك للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة دعوى مرتضى منصور رئيس الزمالك، التي يطالب فيها بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزله لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة القلعة البيضاء بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، إلى هيئة مفوضي الدولة.