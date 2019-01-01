أخبار الدوري السعودي: مرشحان لتدريب الشباب وموسى يقترب من تركيا

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

تقارير - أحمد موسى يتوجه لتركيا للتفاوض مع فناربخشة

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النيجيري أحمد موسى جناح النصر السعودي، دخل دائرة اهتمامات فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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تألق عبد الإله المالكي يلغي فكرة ضم لاعب وسط أجنبي للاتحاد

ذهبت فكرة ضم لاعب وسط أجنبي للاتحاد خلال يناير القادم أدراج الرياح بعد متابعة بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر حاليًا وخاصة المنتخب السعودي.

إذ اقتنعت إدارة الاتحاد بمنح الفرصة كاملة لنجم وسط الأخضر "عبد الإله المالكي" بعد أدائه الممتاز مع المنتخب في خليجي 24 ومساهمته الجادة في الوصول لنهائي البطولة بعد تخطي قطر في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

السويج وهيلدر أبرز المرشحين لتدريب الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب السعودي استقرت على مرشحين رئيسيين لاختيار أحدهما لتدريب الفريق الأول خلفًا للمقال خورخي ألميرون وحتى نهاية الموسم الجاري.

الصحيفة السعودية أوضحت أن الشباب حدد اسمي التونسي عمار السويح والبرتغالي هيلدر كريستوفاو للتعاقد مع أحدهما لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يُحسم الاختيار لغلق هذا الملف نهائيًا خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يكون الفريق جاهزًا لاستئناف الدوري السعودي بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي 24. (طالع التفاصيل)

يحيى بخش ينفي رحيل فهد المولد

كشف يحيى بخش المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي حقيقة الأنباء المترددة عن إمكانية رحيل لاعب الفريق الأول فهد المولد إلى أحد أندية دوري المحترفين السعودي.

وغرد بخش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “انتشرت أخبار على انتقال نجم الاتحاد فهد المولد إلى أحد الأندية، أحب أنوه بأن هذا الكلام غير صحيح وعقد اللاعب فهد المولد ساري حتى 2022″.

وتابع: “وإدارة الاتحاد متمسكة بنجومها وداعمه لهم في الحضور والغياب، كل التوفيق والأماني للنمر فهد المولد ويعود لنا أقوى”.

رامون دياز ضمن خيارات الشباب

أشارت تقارير إلى دخول المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديي الهلال والاتحاد في الدوري السعودي، والمدرب السابق لنادي بيراميدز المصري ضمن حسابات نادي الشباب السعودي لخلافة المدرب المُقال خورخي ألميرون.

وبعد رحيل رامون دياز عن تدريب نادي بيراميدز، أصبح بلا عمل ولكنه ظهر مؤخرًا كمدرب لفريق ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله أمام الهلال، التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

عرض تشيلي لفيلانويفا

دخل التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب اتحاد جدة، ضمن اهتمامات نادي كولو كولو التشيلي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

راديو "ADN" التشيلي أكد أن كولو كولو لن ينتظر إلى الصيف لإتمام الصفقة، حيث أنه في حاجة ماسة لخدمات محترف العميد، في ظل كثرة الإصابات ورحيل لاعبه جيمي فالديس. (طالع التفاصيل)

إدواردو يُعلق على طلب رحيله عن الهلال

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، عن استيائه الشديد من ترديد أنباء طلبه الرحيل عن صفوف الزعيم خلال يناير المقبل، مؤكدًا شعوره بالفخر لارتداء القميص الأزرق.

تقارير صحفية انتشرت أمس الثلاثاء، تؤكد طلب الثنائي إدواردو والإيطالي سباستيان جيوفينكو، من إدارة النادي العاصمي الرحيل، بداعي الرغبة في خوض تجربة احترافية جديدة. (طالع التفاصيل)

وكتب إدواردو، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنباء رحيلي تقارير مزيفة، لم أقل أي شيء، ولا أصدق ما كتبوه عني".

وأضاف: "أشعر بفخر كبير لتواجدي بالهلال، وتركيزي منصب على المباراة المقبلة فقط".

البرازيلي يرتبط بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له بسوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.

كارلوس إدواردو وجيوفينكو يرغبان في الرحيل عن الهلال

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي وجود رغبة لدى الثنائي سبستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن الثنائي يرغبان في الرحيل عن صفوف الفريق لوجود ظروف خاصة لديهما.

الهلال يتفق مع لاعب إنترناسيونال

أنهى مسؤولو نادي الهلال اتفاقهم مع إيدينيلسون؛ لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، على أن ينضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

الصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست، أكد أن اللاعب سيرحل بنهاية العام الجاري، موضحًا أنه لا يعرف حتى الآن التفاصيل المادية للصفقة. (طالع التفاصيل)

عرض تركي لبريجوفيتش

تلقى الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب اتحاد جدة، عرضًا من نادي بيشكتاش التركي، للتعاقد مع في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن إدارة النادي الجداوي أرجأت الحديث عن رحيل اللاعب، لحين وصول العرض الرسمي. (طالع التفاصيل)

مروان دا كوستا لن يرحل

أعلن المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة، غلقه صفحة الخلاف مع مسؤولي النادي، مؤكدًا عزمه إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية.

المغربي أكدت أنه سيشارك اليوم الإثنين في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما كان يتدرب منفردًا خلال الأيام الماضية، كعقاب من الإدارة على دعمه للأرجنتيني فيتشو، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا، فاسخًا عقده من طرف واحد، لتأخر سداد مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

المعيوف متمسك بالهلال

أكدت صحيفة "عكاظ" أن حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، اتفق مع مسؤولي النادي على تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الطرفين على مدة التعاقد والمقابل المادي وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث سهلت رغبة الحارس في البقاء بصفوف الزعيم المفاوضات. (طالع التفاصيل)