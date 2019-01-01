أخبار الدوري السعودي: بريجوفيتش لن يرحل والأهلي لم يطلب ساسي

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء16 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

كشف حقيقة رغبة ألكسندر بريجوفيتش في الرحيل عن الاتحاد

نفت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي التقارير التي أشارت إلى اقترب المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وكانت بعض التقارير اليونانية قد تحدثت عن رغبة بريجوفيتش في الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة المُقبلة والعودة إلى منافسات الدوري اليوناني مُجددًا.

التقارير المُقربة من العميد قالت أن العملاق الصربي باقٍ في الاتحاد وما تردد حول طلبه فسخ عقده ورفضه الاستمرار مع الفريق ليس صحيحًا.

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الزمالك ينفي وصول عرض من أهلي جدة للتعاقد مع فرجاني ساسي

نفى نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية من نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، أكد على أن ناديه لم يتلق أي عرض حتى الآن للحصول على خدمات اللاعب التونسي.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن فرجاني ساسي يسعى للرحيل عن الزمالك، خاصة في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية حتى الآن.