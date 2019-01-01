أخبار الدوري السعودي: الهلال يتفق مع أولى صفقاته الشتوية وجوميس إلى جلطة سراي

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2019:

الهلال يتفق مع لاعب إنترناسيونال

أنهى مسؤولو نادي الهلال اتفاقهم مع إيدينيلسون؛ لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، على أن ينضم لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

الصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست، أكد أن اللاعب سيرحل بنهاية العام الجاري، موضحًا أنه لا يعرف حتى الآن التفاصيل المادية للصفقة. (طالع التفاصيل)

عرض تركي لبريجوفيتش

تلقى الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب اتحاد جدة، عرضًا من نادي بيشكتاش التركي، للتعاقد مع في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن إدارة النادي الجداوي أرجأت الحديث عن رحيل اللاعب، لحين وصول العرض الرسمي. (طالع التفاصيل)

مروان دا كوستا لن يرحل

أعلن المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة، غلقه صفحة الخلاف مع مسؤولي النادي، مؤكدًا عزمه إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية.

المغربي أكدت أنه سيشارك اليوم الإثنين في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما كان يتدرب منفردًا خلال الأيام الماضية، كعقاب من الإدارة على دعمه للأرجنتيني فيتشو، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا، فاسخًا عقده من طرف واحد، لتأخر سداد مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

المعيوف متمسك بالهلال

أكدت صحيفة "عكاظ" أن حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، اتفق مع مسؤولي النادي على تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الطرفين على مدة التعاقد والمقابل المادي وصلوا إلى المرحلة النهائية، حيث سهلت رغبة الحارس في البقاء بصفوف الزعيم المفاوضات. (طالع التفاصيل)

جوميس يعود إلى جلطة سراي

أعلن الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، عزمه العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق جلطة سراي التركي.

اللاعب تفاعل مع جمهور النادي التركي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مؤكدًا أنه سيعود لإكمال قصته مع فاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، الذي وصفه بوالده. (طالع التفاصيل)