أخبار الدوري السعودي: أحمد موسى ينوي الرحيل وخيمينيز نادم على الاتحاد
لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.
إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.
وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟
خطة أحمد موسى للرحيل عن النصر في يناير
بدأ النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر، البحث عن عروض للرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ويبدو أن وجهته المقبلة هي تركيا.
النيجيري يعاني منذ قدومه للنصر في صيف عام 2018 من انتقادات الجماهير لأدائه، ومما زاد من الغضب هو تخلفه خلال الأيام الماضية عن الحضور للتدريبات في الموعد المحدد، قبل أن يحضر عقب 48 ساعة للمملكة، ويقدم اعتذاره لإدارة النادي العاصمي.
ووفقًا لتقرير تركي فإن النيجيري تواصل مع مواطنه أونازي؛ لاعب طرابزون سبور التركي، وأخبره برغبته في الرحيل عن العالمي، ليقوم الثاني بدوره بإخطار إدارة النادي التركي، لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)
خيمينيز نادم على ارتداء قميص الاتحاد
يعض التشيلي لويس خيمينيز؛ محترف الاتحاد السابق، أصابع الندم على توقيعه للعميد، مؤكدًا أنه لم يفكر وقتها مرتين لعدة عوامل، لكن الوضع كان أصعب من ذلك.
التشيلي أكد أن توقيعه للعميد جاء في المقام الأول كون مواطنه لويس سييرا هو المدير الفني للفريق، وهو الذي يتابعه منذ الصغر.
ووصف خيمينيز التهديدات التي تلقاها بالقتل من قبل جمهور النادي الجداوي باللحظة الأصعب في حياته. (طالع التفاصيل)
أهلي جدة يخطط لضم طارق حامد
أوصى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للزمالك المصري، بتعاقد فريقه الأسبق أهلي جدة مع طارق حامد؛ لاعب وسط الفارس الأبيض.
الاتحاد كان يرغب في ضم اللاعب في الصيف الماضي، لكن تمسك إدارة القلعة البيضاء به حال دون إتمام الانتقال.
وبإمكان الأهلي استغلال فترة الخلافات الحالية في الزمالك بين لاعبيه، بسبب تأخر المستحقات، للظفر بخدمات حامد، خاصةً وأنه يرحب بذلك. (طالع التفاصيل)
رومارينيو لن يرحل عن الاتحاد
أكدت صحيفة "عكاظ" أن إدارة الاتحاد اتفقت مع البرازيلي رومارينيو؛ محترف الفريق، على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين، على أن يبقى حتى صيف عام 2022.
البرازيلي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويراقب نادي كورينثيانز البرازيلي الموقف للظفر بخدمات اللاعب، إلا أن الأخير أخطر إدارة العميد برغبته في الاستمرار. (طالع التفاصيل)