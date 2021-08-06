أخبار الدوري السعودي: بيريرا هلالي رسميًا، وصفقة تاريخية تُطبخ مع الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

رسميًا .. وست بروميتش يعلن انتقال بيريرا إلى الهلال .. واللاعب يعلق

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن إتمام تعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرص بيريرا على توجيه رسالة إلى جماهير وست بروميتش عبر حسابه على موقع "تويتر" حيث قال: "أشعر بالامتنان تجاه النادي الذي فتح لي أبوابه منذ عامين، النادي الذي آمن بقدراتي، وقدم لي بعضًا من اللحظات في مسيرتي".

بطل فرنسا مرتين .. نجم جديد في الدوري السعودي؟

وفقًا لصحيفة "Gazzetta del Sud" فإننا قد نشاهد الفرنسي جيريمي مينيز؛ جناح أيمن ريجينا الإيطالي، في الدوري السعودي بالموسم المقبل، في ظل موافقة ناديه على رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الفيصلي السعودي دخل بالفعل في مفاوضات مع وكلاء اللاعب الفرنسي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع تقديم عرض رسمي له خلال الأيام القليلة المقبلة.

إدارة النصر تنتصر على فيتوريا وتوفر مبلغًا ضخمًا

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في كسب الشكوى المرفوعة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للعالمي، أمام إدارة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتوفر الإدارة مبلغًا كبيرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن روي فيتوريا كان قد رفع شكوى إلى "فيفا"، يطلب خلالها الحصول على كامل عقده بالإضافة إلى الشرط الجزائي، وهي المبالغ التي تتجاوز الـ60 مليون ريال.

ويعد حكم غرفة فض المنازعات قابلًا للاستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وإذا ما تم تثبيت الحكم ستوفر إدارة النصر مبلغ أكثر من 40 مليون ريال، كان يطالب بها فيتوريا حسب الشرط الجزائي الموجود في عقده.

صفقة الموسم .. محاولات لإتمام تبادل تاريخي بين الهلال والاتحاد

يدرس مسؤولو ناديي الاتحاد والهلال خلال الوقت الحالي، لإتمام صفقة تبادلية تاريخية ستحدث بين الناديين على مستوى اللاعبين، وهي صفقة غير متوقعة على الجانبين.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن هناك صفقة تبادلية تطبخ خلال الوقت الحالي على نار هادئة، تضمن الفرنسي بافيتمبي جوميس والمهاجم فهد المولد.

الصفقة كاملة من هنا

الجزيرة يتخذ خطوة تقرب علي مبخوت من الاتحاد

اتخذت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، خطوة جديدة، في مستقبل المهاجم الدولي علي مبخوت، في ظل وجود اهتمام من جانب نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع عقد جديد وطويل الأمد مع علي مبخوت.

بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن خطوة تجديد عقد علي مبخوت، تشير إلى اقتراب نادي الاتحاد من الحصول على خدمات مبخوت لمدة موسم على سبيل الإعارة