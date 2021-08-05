أخبار الدوري السعودي: باهبري يقترب من الشباب ونفي اهتمام الأهلي بمدافع الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

أوضحت تقارير صحفية، أن هتان باهبري، لاعب الهلال يقترب من الرحيل عن صفوف الزعيم والعودة إلى فريقه السابق الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن هتان باهبري سينتقل إلى ناديه السابق الشباب.

أفادت تقارير صحفية إلى نفي إدارة الأهلي، نيتها في التعاقد مع سعود عبد الحميد، لاعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي عدنان جستنيه، الصحفي بجريدة الرياضية، فإن الأنباء التي ترددت حول رغبة الأهلي في التعاقد مع سعود عبد الحميد، ما هي إلا إشاعات.

أفادت تقارير صحفية، إلى اقتراب النصر من التعاقد مع مدافع الوحدة الشاب، وتوقيع عقدًا احترافيًا معه.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن النصر سيقدم عقدًا احترافيًا للمدافع آسر هوساوي مدافع الوحدة الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كونه لاعبًا هاو مع الوحدة.

أوضحت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات النصر، مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات تلفزيونية عدم وجود أي مفاوضات من النصر أو أي أندية سعودية أخرى، وكل ما في الأمر هو محاولات من بعض الوسطاء الذين اقترحوا الصفقة.

أفادت تقارير صحفية، عن اقتراب ثنائي نادي الاتحاد من الانضمام إلى صفوف الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحافة السعودية، فإن الثنائي عدنان فلاته وعساف القرني، اقتربا من الانضمام إلى الطائي الذي يشارك في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.