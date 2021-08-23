أخبار الدوري السعودي اليوم: رونالدو قد ينضم والهلال يبحث عن حارس مرمى

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021:

العبيد يقترب من الاتحاد

أكد وكيل اللاعبين فهد السارح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الظهير الأيسر لنادي النصر عبد الرحمن العبيد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وكتب السارح في تغريدته: "العبيد كان يبغيه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد.. اللاعب أعطى موافقته وباقي فقط موافقة النصر على بيع المتبقي من عقده".

العبيد كانوا يبغونه الاتفاق لكنه اختار الاتحاد .. اللاعب أعطى موافقته و باقي فقط موافقة نادي النصر على بيع المتبقي من عقده … pic.twitter.com/X9VF2egBwf — فهد سارح (@fodeni_algrni) August 23, 2021

صحيفة هولندية تربط رونالدو بالدوري السعودي

فضل مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري إبقاء كريستيانو رونالدو والدفع به كبديل في مباراة البيانكونيري الأولى ضد أودينيزي، وهو ما دفع العديد من الصحف عن الحديث عن رغبته في الرحيل.

صحيفة فيوتبول بريمير الهولندية ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث تحدثت عن وجهة رونالدو المقبلة وربطته بثلاث جهات هي باريس سان جيرمان والدوري السعودي والدوري القطري.

الأهلي يصل لاتفاق مع الوحدة بشأن أنسيلمو

أشارت صحيفة مكة الرياضية إلى أن إدارة الوحدة وافقت على انتقال لاعبها أنسيلمو دي مورايس إلى النادي الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كانت بعض التقارير قد تحدثت عن أن الصفقة توقفت بالأمس، في أعقاب وجود خلافات على المقابل المادي بين الناديين، لكن يبدو أن الراقي نجح في الوصول لتوقيع اللاعب في النهاية.

الهلال يبحث عن منافس للمعيوف

أوردت تقارير صحفية اليوم إلى أن الهلال بدأ في التحرك من أجل ضم حارس مرمى في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ويبحث الزعيم عن حارس مرمى مميز، وذلك بهدف خلق المنافسة لعبد المعيوف حارس عرين الأزرق منذ سنوات.

مدرب روما السابق .. جماهير الاتحاد تُحدد خليفة كاريلي

أعلن الاتحاد فجر اليوم الإثنين إقالة مدربه فابيو كاريلي عقب خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، وقد عينت المدرب السعودي حسن خليفة خلفًا له.

خليفة سيتولى تدريب العميد مؤقتًا حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وقد حددت جماهير الفريق خيارها للمدرب الأجنبي المطلوب لخلافة كاريلي من خلال هاشتاج دشنته على تويتر.

جماهير الذهب دشنت هاشتاج "باولو فونسيكا مطلب اتحادي" لحث الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على التعاقد مع المدرب البرتغالي لقيادة الاتحاد خلال الموسم الجاري الذي انطلق منذ جولتين.

موعدنا الليلة مع مباراتين في الجولة الثانية لدوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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