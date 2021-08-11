أخبار الدوري السعودي: الهلال يحاول فسخ عقد جيوفينكو والنصر يودع أمرابط

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021:

أعلن نادي النصر، رحيل لاعبه المغربي، نور الدين أمرابط، بعد فسخ العقد بالتراضي ببين الطرفين.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه على موقع تويتر، تغريدة ودع فيها أمرابط، وكتب: " سجّلت اسمك في قائمة نجوم النصر الخالدين، وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء، شكراً نورالدين أمرابط".

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد تسديد كافة التزاماته التعاقدية والمالية.

وبهذا يحق للتعاون تسجيل كافة تعاقداته ليخوض بها مباريات الدوري السعودي، بعدما أصبح تاسع فريق يحصل على شهادة الكفاءة المالية.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة الهلال، بدأت في مفاوضات مع جيوفينكو، لفسخ العقد خلال الفترة القادمة، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق ليوناردو جارديم.

ودخل اللاعب الإيطالي في مفاوضات مع نادي باوك اليوناني، ولكنها تعثرت في الأمتار الأخيرة، لتواصل إدارة الهلال، جهودها في إقناع اللاعب بفسخ العقد.

علق هتان باهبري، لاعب الشباب، على انضمامه لليوث، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة قادمًا من صفوف الهلال.

وقال باهبري، في مقطع فيديو نشره حساب الشباب، لجمهور الفريق: "السلام عليكم، رجعت لبيتي بعزيمة وإصرار".