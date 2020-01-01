أخبار الدوري السعودي: البدري ينضم للاتحاد وفلانويفا يغادر

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

"اضرب يا بدري" - الاتحاد يعلن ضم "أنيس" قادمًا من الترجي التونسي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن ضم التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق.

رسميًا | فيلانويفا يُغادر الاتحاد ويُوقع للفيحاء

أعلن الاتحاد رسميًا رحيل نجمه كارلوس فيلانويفا بعد 3 سنوات ونصف من التألق والأداء الملفت، وأعلن الفيحاء ضم اللاعب التشيلي حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي.

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صفقة تبادلية بين النصر والشباب

يبدو أن نادي الشباب مُقبل على صفقة تبادلية مع جاره النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، بحسب ما كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية.

وقالت صحيفة "الوطن" أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اتفقت مع نظيرتها في النصر برئاسة صفوان السويكت على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالمجيد الصليهم.

وتأتي هذه الموافقة من قبل إدارة الليوث مقابل تنازل الإدارة النصراوية عن حارس المرمى عبدالله العويشير، الذي لا يتواجد مع الفريق بشكل أساسي.

النصر يستهدف عودة الثنائي المُعار

أكدت تقارير صحفية سعودية دراسة إدارة النصر بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا، مدرب الفريق، احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن تُخاطب إدارة العالمي بشكل ودي مع إدارتي أبها والعدالة؛ وذلك من أجل إنهاء اعارة المهاجم صالح آل عباس والمدافع الأيسر خالد الدبيش.

رسميًا | الرائد يدعم دفاعه بثنائي القادسية والفيصلي

أعلن الرائد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدافعين، عقيل بلغيث من الفيصلي وفواز فلاتة من القادسية، لدعم خط دفاعه الذي استقبل هذا الموسم 25 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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رسميًا | الاتفاق يدعم خط وسطه بالبرازيلي سوزا

أعلن الاتفاق رسميًا يوم أمس الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي سوزا قادمًا من سيزيرو أوساكا الياباني.

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خلاف بين إدارة الهلال ووكيل اللاعب على مدة العقد

قالت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي الهلال السعودي أن هناك خلاف بسيط بين إدارة الزعيم ووكيل اللاعب كارلوس إدواردو يؤجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، وقالت التقارير أن الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط. طالع التفاصيل

وليد عبدالله يرفض العرض المُقدم من إدارة النصر

يبدو أن إدارة النصر لن تُغلق ملف الحارس الدولي وليد عبدالله بسهولة، خاصة بعدما أكدت تقارير رفض الحارس تجديد عقده مع الفريق النصراوي خلال الفترة الحالية، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي عرضت على اللاعب مليون و 800 ألف ريال في الموسم الواحد، وهو ما رفضه الحارس. طالع التفاصيل

الترجي: رفضنا العرض السعودي وأنيس البدري غادر دون إذن

نشر نادي الترجي التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا، يعلن خلاله رفض العرض السعودي، وأن رحيل أنيس البدري جاء بشكل غير قانوني. طالع التفاصيل

رسميًا - الاتحاد يعلن ضم البرازيلي برونو أوفيني

أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع البرازيلي برونو أوفيني، مدافع الوكرة القطري، لينضم لصفوف العميد لمدة موسمين ونصف، تبدأ بفترة الانتقالات الشتوية الحالية. طالع التفاصيل

الصليهم ينتظر 12 يومًا ورئيس الشباب يحدد قيمة بيع عقده

عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط الشباب، ينتظر يوم 25 يناير الجاري، للتوقيع لفريق آخر، وخالد بلطان رئيس النادي، يحدد قيمه بيع الباقي من عقده. طالع التفاصيل طالع التفاصيل

إدواردو باقٍ في الهلال

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي رحب بتجديد عقده مع الزعيم، موضحة أنه سيتم توقيع العقود الجديدة رسميًا خلال الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

السالم يعود للملاعب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة فض المنازعات سوف تصدر خلال يومين حكمًا قضائيًا يقضي بحرية انتقال عبد الله السالم إلى أي نادٍ دون الرجوع للفيحاء والنصر، الناديين اللذين تسببا في عدم لعبه منذ بداية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب حصل على وعد من اتحاد الكرة بحسم موقفه في أقرب وقت ومنحه الضمانات لحرية الانتقال. (طالع التفاصيل)

الشباب يضم الغامدي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع خالد الغامدي؛ لاعب الفيصلي السعودي، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم للفريق في بداية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

باجندوح يقترب من العودة للاتحاد ومحاولات لإعادة العبسي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقًا لمصادرها مصادرها اقتراب عودة جمال باجندوح؛ لاعب اتحاد جدة السابق وفارازدين الكرواتي الحالي، من العودة من جديد للنادي الجداوي.

وأوضحت أيضًا الصحيفة أنه تم فتح خط مفاوضات مع طلال العبسي؛ مدافع الفريق السابق والتعاون الحالي، من أجل العودة لارتداء قميص الاتحاد من جديد. (طالع التفاصيل)

عبد المجيد السواط يرفض عرض التعاون لتجديد عقده، والكبار يترقبون

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض لاعب الوسط عبد المجيد السواط عرض التعاون لتجديد عقده والذي سينتهي في صيف 2020، مما يعني أنه دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل في الأول من يناير الجاري وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه وبالمجان.

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الترجي يُوافق على طلب الاتحاد شراء أنيس البدري

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الترجي وافقت على طلب الاتحاد التعاقد مع أنيس البدري مقابل نصف مليون دولار، علمًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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آداما تراوري يتوصل لاتفاق مع العدالة

نجح العدالة في التوصل لاتفاق مع ميتز حول ضم آداما تراوري نجم منتخب مالي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

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اتجاه في الفيصلي لفسخ عقد ويليام ألفيس واستبداله بمهاجم آخر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن إدارة الفيصلي تفكر جديًا وبالاتفاق مع المدرب شاموسكا على فسخ عقد المهاجم البرازيلي ويليام ألفيس واستبداله بلاعب آخر.

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الأهلي يرفض بيع مهاجمه عمر السومة

نفى مصدر داخل النادي الأهلي السعودي كل ما يتردد عن عروض مصرية أو إماراتية أو غيرها للتعاقد مع عمر السومة، مؤكدًا في نفس الوقت عدم وجود أي تفكير في التخلي عنه.

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مفاجأة سوق الانتقالات الشتوي .. هل يعود تياجو نيفيز للهلال؟

كشفت صحيفة برازيلية عن اتصالات بين الهلال ولاعبه السابق تياجو نيفيز لاستطلاع رأيه بالعودة لارتداء القميص الأزرق، خاصة بعدما بات قريبًا من فسخ عقده بالتراضي مع فريقه كروزيرو.

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الفتح يرفض طلب الأهلي ويوجهه نحو مدافع التعاون

رفض الفتح طلب الأهلي التعاقد مع علي لاجامي خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، وهو ما وجه بوصلة الأهلي إلى مدافع التعاون طلال عبسي وقد بات قريبًا منه خاصة للعلاقات الجيدة بين الطرفين وبعدما سمح النادي للاعب وسطه سلطان مندش بالانتقال بالإعارة لنادي سكري القصيم.

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الهلال يقترب من التجديد للمعيوف والبليهي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من تجديد عقد الثنائي عبدالله المعيوف وعلي البليهي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم اتفقت مع الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي على تمديد عقديهما لعامين إضافيين. طالع التفاصيل

الاتحاد ينتظر وصول البرازيلي أوفيني

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ سيصل إلى جدة خلال الساعات المُقبلة من أجل استكمال مفاوضاته مع العميد.

ومن المُقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميًا من قبل إدارة النادي. طالع التفاصيل

أيوب الكعبي على أعتاب الاتحاد

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي (26) عامًا، قادما من نادي سينا الصيني، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضافت التقارير إنه من المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، حيث استقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة. طالع التفاصيل

الهلال يستهدف تجديد عقدي جوميس وإدواردو

أكدت تقارير صحفية سعودية استقرار إدارة نادي الهلال على تجديد عقدي الثنائي بافتيمبي جوميس وكارلوس إدواردو من أجل استمرارهم مع الفريق.

صحيفة الشرق الأوسط بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم تعمل حاليًا على تجديد عقد الثنائي الفرنسي بافتيمبي جوميس والبرازيلي كارلوس إدواردو.

الشباب يتعاقد مع عبدالله الزوري رسميًا

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان التعاقد مع اللاعب عبدالزوري لاعب نادي الوحدة بشكل رسمي وذلك لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يُمثل الزوري نادي الشباب بداية من الموسم المُقبل عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة الذي يتبقى فيه 6 أشهر.

تقارير: الاتحاد يقترب من ضم الجنوب إفريقي ليبو موثيبا

الاتحاد اقترب من الحصول على خدمات المهاجم الجنوب إفريقي ليبو موثيبا، لاعب ستراسبوج الفرنسي، ليكون بديلًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش. طالع التفاصيل

الشباب يتوصل إلى اتفاق مع عبدالله الزوري

أكدت تقارير صحفية توصل إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق مع اللاعب عبدالله الزوري لاعب نادي الوحدة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

عقد الزوري مع الوحدة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر. طالع التفاصيل

الهلال قريب من خساره هدفه البرازيلي لصالح فلامنجو

بات فلامنجو قريبًا من التعاقد مع ميشيل ديلجادو لاعب جوياس المطلوب من الهلال في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

بطل دوري أبطال آسيا ورابع كأس العالم للأندية ارتبط مؤخرًا بالجناح صاحب الـ23 عامًا لتعويض رحيل أي من محترفيه الأجانب خلال ميركاتو يناير ، وخاصة سيباستيان جيوفينكو الذي قيل أنه طلب المغادرة بناءً على طلب من زوجته. طالع التفاصيل

التعاون يُجدد عقد نيلدو لموسم واحد

أعلن التعاون رسميًا تجديد عقد مدافعه البرازيلي نيلدو بترولينا لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي. طالع التفاصيل

فيتوريا يطلب من إدارة النصر تجديد عقدي عوض خميس ووليد عبد الله

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي طلب من إدارة النادي تجديد عقدي عوض خميس ووليد عبد الله على وجه السرعة.

إذ رفع فيتوريا تقريره الخاص بالفريق للإدارة، وقد تضمن توصية منه بتجديد عقدي حارس المرمى ولاعب الوسط على وجه السرعة بعد علمه بنهايتهما بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخولهما الفترة الحرة بالفعل وهو ما يُتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للنصر. طالع التفاصيل

الوحدة يتعاقد مع إلتون جوزيه

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة المدير الفني دانيال كارينيو.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، حيث بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي. طالع التفاصيل

عبدالرزاق حمد الله لن يرحل عن النصر

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي عدم صحة التقارير التي أشارت إلى رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لينضم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن حمد الله لن يرحل إلى الدوري الإنجليزي في الفترة الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى ارتياحه في النادي.

وتناقلت بعض الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي توصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي. طالع التفاصيل

الهلال يُعلن ضم مدالله عليان رسميًا من التعاون

أعلن الهلال رسميًا التعاقد مع مدالله عليان مدافع التعاون في صفقة انتقال حر، ووقع المدافع السعودي عقدًا مع الزعيم يمتد لثلاث سنوات ويبدأ مع انطلاق الموسم الجديد 2020-2021. طالع التفاصيل

مصطفى زغبة يقترب من ضمك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، من حماية عرين فريق ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ مصطفى زغبة صاحب الـ 29 عامًا، عقده مع فريق الوحدة أمس الأثنين، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد مسيرة دامت مع "فرسان مكة" استمرت لـ 6 أشهر فقط

مهند علي ضمن خيارات الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.

مختار فلاتة يُعوض المصاب تاوامبا في التعاون

شوهد مختار فلاتة في تدريبات التعاون اليوم الإثنين تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية تعويضًا للمصاب لياندري تاوامبا. طالع التفاصيل