أخبار الدوري السعودي: صراع رباعي للتعاقد مع التونسي سعد بقير

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 20 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات شتاء 2020 في السعودية كسابقه الصيفي بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصرة على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 20 مارس 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الاتحاد يعرض 15 مليونًا من أجل سعد بقير

قالت تقارير صحفية محلية أن نادي الاتحاد دخل في صراع رباعي من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها الحالي. طالع التفاصيل

النصر يستهدف ياسين براهيمي

وفقًا لعدد من التقارير الصحفية، أكدت أن النصر يخطط، لضم النجم الجزائري المتألق ياسين براهيمي، جناح وصانع ألعاب الريان القطري، بداية من الصيف القادم.

مدرب الهلال يطلب تمديد عقد جوميس

أكدت تقارير صحفية سعودية رغبة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال في تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس لعام إضافي مع الفريق.

لابا كودجا مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع اللاعب لابا كودجا مهاجم نادي العين الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

جمال بلعمري يكشف موقفه من الرحيل عن الشباب

جدد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب، تأكيده على البقاء رفقة نادي الشباب خلال الفترة المُقبلة وعدم وجود أي نية للرحيل.

الدولي الجزائري قال في تصريحاته : "أحترم عقدي ولم أطالب بأي زيادة مالية، ولو أردت أن أطلب لكانت في بداية الموسم وليس الآن".

الهلال يُقرر تأجيل تجديد عقدي جوميس وإدواردو

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود اتفاق بين إدارة نادي الهلال والثنائي المحترف؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والبرازيلي كارلوس إدواردو، على تأجيل مناقشة تمديد عقديهما.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن الإدارة قررت تحديد مصير الثنائي سواء بالتحديد من عدمه إلى نهاية الموسم الحالي بعد أن دخل اللاعبان في الفترة الحرة قبل نحو شهرين. طالع التفاصيل

الهلال يُجدد عقد محمد الواكد

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الإثنين، عن تجديد عقد حارس المرمى محمد الواكد.

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل أتم إجراءات تجديد عقد الواكد رسميًّا، بعقد يمتد لمدة عامين تبدأ بعد نهاية عقده الجاري.

الوحدة يتعاقد مع باسم عطاالله

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي نجاح الإدارة في التعاقد رسميًا مع حارس النادي الأهلي باسم عطاالله لمدة 3 سنوات قادمة.

وغرد حساب نادي الوحدة عبر "تويتر" قائلاً : "أنهت إدارة نادي الوحدة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سلطان أزهر، تعاقدها مع حارس المرمى، باسم عطاالله لمدة 4 مواسم ، قادمًا من الأهلي؛ ابتداءً من الموسم المقبل".

إدارة الشباب لن تُجدد عقد فاروق بن مصطفى

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لا تنوي تجديد عقد الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى، حيث يتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير للحارس مع النادي العاصمي.