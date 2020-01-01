أخبار الدوري السعودي: غموض مصير إدواردو مع الهلال ومدافع الأهلي قريب من تجربة إسبانية

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم بعد نهاية الميركاتو الشتوي

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبون من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصرة على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 ، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

غموض مصير إدواردو مع الهلال

زاد مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، الغموض حول مستقبل موكله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما أكد أن كل الاحتمالات قائمة أمامه.

وأوضح بينهيرو، بحسب «ياهو سبورتس»، أن إدواردو تلقى الكثير من العروض للرحيل عن الهلال من بينها الانضمام إلى العين الإماراتي أو جيريمو البرازيلي، إلا أنه لم يحسم أيًا منها خاصة أن رغبته الأولى الاستمرار مع الزعيم لاستكمال نجاحاته.

إدارة الأهلي تقترب من المدرب الجديد

بدأ مسؤولي النادي الأهلي السعودي التحرك من أجل من حسم أمر التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول خلال ما تبقى من الموسم الكروي 2019\2020.

وكانت إدارة الراقي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق مؤخرًا.

مدافع الأهلي قريب من خوض تجربة في إسبانيا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تلقي المدافع السعودي مناف محمد حسين (19) عامًا لاعب نادي أهلي جدة دعوة من فريق ملقا الإسباني للدخول في تمارين شباب الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتسويق عقد اللاعب بالنادي الإسباني، خاصة مع بروز مناف بشكل جيد رفقة الراقي، وذلك عن طريق الوسيط السعودي وليد الشهري. طالع التفاصيل

الهلال يُجدد عقد عبدالله المعيوف

أعلن عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقده رفقة الزعيم لمدة 3 مواسم مقبلة، ليستمر مع الموج الأزرق حتى 2023. طالع التفاصيل

الاتحاد يتعاقد مع كاريلي رسميًا

أعلن الأهلي السعودي رحيل مدربه السويسري كريستيان جروس بعد 4 أشهر تقريبًا من توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لصالح المحمدي الذي خلف المقال ماركو برانكوفيتش.

الأهلي يُعلن رحيل جروس رسميًا

أعلن الأهلي السعودي رحيل مدربه السويسري كريستيان جروس بعد 4 أشهر تقريبًا من توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لصالح المحمدي الذي خلف المقال ماركو برانكوفيتش.

عبدالله المعيوف يكشف عن موعد تجديد عقده

أكد حارس مرمى الفريق الأول للهلال عبدالله المعيوف أنه ينوي تمديد تعاقده مع أزرق الرياض عقب العودة من دبي، وقال حارس الهلال: "سننهي إجراءات التجديد مع الهلال، عقب عودة بعثة الفريق من الإمارات، بعد خوض مباراة شباب الأهلي، المقررة يوم الإثنين المقبل على ملعب راشد، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا"

الأهلي يُقرر الإطاحة بجروس

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الأهلي قررت الإطاحة بالمدير الفني السويسري كريستيان جروس من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج التي يُعاني منها الفريق.

صحيفة "عكاظ" قالت أن إدارة الراقي قررت الاستقرار على إنهاء عقد المدرب السويسري كريستيان جروس، وهو القرار المنتظر الكشف عنه خلال ساعات.

كارينيو يدرس عرضًا من الدوري الروسي

قالت تقارير صحفية أن المدير الفني الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، قد يرحل عن قيادة الفريق السعودي خلال الفترة المُقبلة بسبب تلقيه عرضًا جديدًا من أحد أندية الدوري الروسي.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن كارينيو تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الروسية الكبيرة في الأيام الماضية لقيادة دفة الفريق الفنية.

الصربي ميلويفيتش يدخل حسابات الاتحاد

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن كاريلي فاجأ المفاوض الاتحادي باشتراطات مالية وميزات إضافية تضاف ضمن بنود العقد.

وقالت الصحيفة أن تعثر هذه المفاوضات جعل البوصلة تتحول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه. طالع التفاصيل

الاتحاد يفاوض فابيو كاريلي

قالت تقارير صحفية برازيلية أن المدير الفني فابيو كاريلو قد يعود إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد خلال الفترة المُقبلة، بعدما خاض من قبل تجربة سابقة مع نادي الوحدة.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية بحسب مصادرها قالت أن كاريلي المدير الفني السابق لنادي كورينثيانز البرازيلي، والذي تمت إقالته من النادي البرازيلي، أصبح مطلوبًا في نادي اتحاد جدة السعودي. طالع التفاصيل

الاتحاد يُعلن إقالة تين كات

أعلن نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء إقالة مدربه الهولندي تين كات من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مُني بها الفريق في الدوري.

وتعاقد الاتحاد مع تين كات في نوفمبر الماضي بعقد لمدة سنتين ونصف خلفا للمدرب التشيلي لويس سييرا. طالع التفاصيل

بيتروس يُقرر الرحيل عن النصر

توقعت تقارير صحفية سعودية رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر السعودي عن فريقه خلال نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.