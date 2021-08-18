أخبار الدوري السعودي: الاتحاد يتعاقد مع الحافظ والكفاءة المالية للأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021:

رد الوليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، على أنباء رحيل عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق، والتي ترددت في الفترة الأخيرة بتحذير شديد اللهجة للأندية التي تفاوض المهاجم المغربي.

وكتب المهيدب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " لم يطلب اللاعب عبد الرزاق حمد الله الانتقال الى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية، ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي، النصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية".

نجحت إدارة الأهلي في إكمال كافة متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الأهلي تسابق الوقت للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل الخماسي الأجنبي الجديد قبل مواجهة الحزم، مساء غد الخميس في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي اليوم، تعاقده مع عبد الله الحافظ، مدافع الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم المدافع صاحب الـ 28 عامًا، إلى صفوف العميد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بناء على طلب مدرب الفريق كاريلي.

أشارت تقارير صحفية، إلى استمرار أزمة سعود عبد الحميد، مع إدارة فريقه الاتحاد، بعدما رفض عروض تمديد عقده مع العميد.

وكان سعود عبد الحميد دخل الفترة الحرة مع ناديه، ويطلب تعديل عقده مع الفريق ليتناسب مع الفئة الأولى من اللاعبين قبل أن يجدد العقد.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي التعاون من التعاقد مع يحيى الشهري، لاعب النصر السابق، في صفقة انتقال حر خلال الفترة المقبلة.

وكان الشهري قد رحل عن النصر بنهاية عقده في يوليو الماضي، وبحسب صحيفة البلاد، فإن التعاون دخل في مفاوضات معه تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.