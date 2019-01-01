أخبار الدوري السعودي: حسم مصير ثنائي الأهلي والاتحاد يتفق مع أرجنتيني وبرازيلي

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الرائد يتخلى عن مهاجمه

قرر بينسيك هاسي؛ المدير الفني للرائد، الاستغناء عن الكولومبي ماركو بيريز؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المدرب رفع تقرير إلى مجلس الإدارة شاملًا تقييم المجموعة الحالية من اللاعبين واحتياجاته بيناير، وكان من ضمن توصياته رحيل بيريز.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل البحث عن مهاجم بديل. (طالع التفاصيل)

قبل أيام قليلة من السوبر - التعاون يقيل مدربه

أعلن نادي التعاون بشكل رسمي إقالة البرتغالي باولو سيرجيو؛ المدير الفني للفريق، رغم بقاء خمسة أيام فقط على لقاء كأس السوبر المحلي أمام النصر.

وتأتي الإقالة بعد الهزيمة أمام الاتفاق في الدوري، إذ لم يتمكن المجلس الصبر على المدرب خوفًا من خسارة السوبر. (طالع التفاصيل)

أبها يفسخ عقد محترفه المصري

قرر مجلس إدارة نادي أبها فسخ التعاقد مع اللاعب المصري أحمد مصطفى بشكل رسمي، إذ لم يقض بين صفوفه سوى ثلاثة أشهر فقط، بعدما انضم له في سبتمبر الماضي قادمًا من جينك البلجيكي. (طالع التفاصيل)

عرضان لاستعارة لاعبي النصر الشباب

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تلقي نادي النصر عرضين من ناديي ضمك وأحد، لضم ثنائي فريق الشباب.

الصحيفة أوضحت أن ضمك يرغب في ضم لاعب الوسط الغوينم، بينما أحد يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرشان، كلاهما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، رحب بالعرضين إلا أنه فضل تأجيل اتخاذ القرار النهائي. (طالع التفاصيل)

حسم مصير المقهوي والمؤشر

تمسك السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي، بالثنائي حسين المقهوي وسلمان المؤشر، بعد تلقيهما عدة عروض للرحيل في يناير المقبل أو بنهاية الموسم.

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن جروس أخطر مجلس الإدارة برغبته في عدم التخلي عن الثنائي، نافيةً بحسب مصادر بالنادي الجداوي صدور أي موافقة رسمية أو شفهية لرحيلهما. (طالع التفاصيل)

اتفاق نهائي بين الاتحاد وبرازيلي وأرجنتيني

اقترب نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، من الإعلان عن أول صفقتين له بالميركاتو الشتوي، الذي ينطلق بشكل رسمي بعد غدٍ الأربعاء في الأول من يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتحاد وصلت إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب وسط روزاريو سنترال الأرجنتيني، لينضم له في يناير المقبل لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع الرسمي على العقود سيتم بعد اجتياز اللاعب الاختبار الطبي، مشيرًا إلى الصفقة ستكلف خزينة العميد 1.5 مليون دولار.

"الرياضية" أكدت كذلك أن النادي الجداوي اتفق أيضًا مع البرازيلي برونو أوفيني؛ مدافع النصر السعودي السابق والوكرة القطري الحالي، تبقت فقط التفاصيل التعاقدية من أجل التوقيع الرسمي. (طالع التفاصيل)