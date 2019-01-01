أخبار الانتقالات: سانشو يسعى للدوري الإسباني وأليجري ونونو أكثر المرشحين لخلافة إيمري

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

لا تجوز مقارنته بميسي وأعيدوا لنا ستوريدج.. ردود أفعال سلبية على مستوى صلاح ضد نابولي

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 28 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 28 نوفمبر 2019:

جيدون سانشو يرغب في الانتقال إلى الدوري الإسباني

بحسب ما أفادت صحفة "ديلي ستار" فإن جيدون سانشو سينضم إلى أحد عمالقة الدوري الإسباني، ريال مدريد أو برشلونة بدلاً من العودة إلى الدوري الإنجليزي.

يرتبط لاعب بوروسيا دورتموند ارتباطاً وثيقا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ، لكن يُقال إنه يرغب في الانتقال إلى إسبانيا.

سبورتنج لشبونة يُجدد عقد فرنانديز في ظل إهتمام فرق إنجلترا باللاعب

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ريكورد" أن برونو فرنانديز مُتاحاً للانتقال إذا كان المبلغ مُجزي.

قامت إدارة سبورتنج لشبونة بتجديد عقد اللاعب مع وضع شرط جزائي بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، وفي ظل محاولات مانشستر يونايتد و توتنهام للحصول على خدمات اللاعب فالفريق سيتقاضى نحو 60 مليون جنيه استرليني إذا قدم أحد معجبيه عرضاً حقيقياً.

أليجري ونونو إسبريتو أكثر المُرشحين لخلافة أوناي إيمري

أفادت بعض التقارير الصحيفة الخاصة بصحيفة "التلجراف" أن أوناي إيمري أصبحت أيامه معدودة في أرسنال .

عانى الجانرز في آخر 6 مباريات ولم يستطيعوا تحقيق أي انتصار، مما زاد الضغط على المدرب الإسباني.

وقد بدأ مجلس إدارة الأرسنال بالفعل في التفكير في بدائل أمثال ماسيميليانو أليجري ونونو إسبريتو سانتو ليحلوا محل إيمري.

توتنهام يسعى لإيجاد بديل لهوجو لوريس المُصاب

بحسب ما تمت إذاعته على المحطة الإذاعية الرياضية "Talk Sport" أن توتنهام مهتم بالتعاقد مع ألكساندر نوبل حارس مرمى شالكه.

في ظل إصابة هوجو لوريس وجرح ومشاكل باولو جازانيجا وضع السبيرز انظارهم على الحارس الموهوب الألماني صاحب الـ23 عاماً لسد فجوة هذا المركز.

شارك نوبل في 14مباراة عبر جميع المسابقات مع شالكة هذا الموسم.

نابولي يسعى خلف المغرب سفيان أمرابط لاعب فيرونا

وفقا لما اذاعته قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن نابولي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 10 مليون يورو لشراء لاعب خط وسط هيلاس فيرونا سفيان أمرابط.

يأمل العمالقة الإيطاليون أن يتمكنوا من إعادة موسمهم الحالي إلى المسار الصحيح من خلال ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في يناير القادم.

ظهر سفيان في 13 مباراة بالدوري الإيطالي مع فريقه هذا الموسم.

بايرن ميونخ يسعى لاستقطاب مدرب باريس سان جيرمان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Le10Sport" أن توماس توخل هو المدرب الذي يرغب به بايرن ميونخ للموسم الجديد.

أصبح هانس ديتر فليك المدير الفني للبافاري بعد إقالة نيكو كوفاتش، ولكن في بمجرد انتهاء المدة سوف يتابع البايرن توخل مدرب باريس سان جيرمان الحالي.