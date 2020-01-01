أخبار الانتقالات: بوفون قريب من الاعتزال.. وتدعيمات مختلفة لمانشستر يونايتد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020:​

بوفون قريب من الاعتزال في نهاية الموسم

يعيش حالياً الحارس الإيطالي الكبير بوفون وقتاً عصيباً من أجل التحضير للإجتماعات الأخيرة مع إدارة يوفنتوس بشأن تجديد التعاقد من عدمه خلال الموسم المُقبل.

إدارة اليوفي تركت الأمر بيد نجمها الكبير الذي يُفكر كثيراً في إعلان الإعتزال وهو الأمر الذي ترفضه الجماهير حتى الأن مما يجعله في موقف صعب للغاية.

صراع إسباني إنجليزي على أداما تراوري

دخلت العديد من الأندية في مفاوضات مع اللاعب الإسباني أداما تراوري نجم نادي ولفرهامبتون من أجل الرحيل إليهم في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأبرز هذه الأندية ريال مدريد و برشلونة بالإضافة إلى توتنهام ، ومن الواضح أن اللاعب لم يحسم أمره خلال الفترة الحالية حتى الأن.

تدعيمات دفاعية وهجومية لمانشستر يونايتد

رضخت إدارة مانشستر يونايتد إلى جماهيرها بشأن تدعيمات الخاصة بالفريق خلال الموسم المُقبل بعد الموسم الهزيل الذي يعيشه الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

إدارة اليونايتد بدأت تقليص قائمة المفاوضات لتضم بعض اللاعبين المهمين أبرزهم كوليبالي مدافع نابولي وتيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج

نابولي يتحرك رسمياً لتجديد عقد مارتينيز

بدأ نادي نابولي التحرك بعد فترة صمت طويلة من أجل تجديد عقد مهاجمه البلجيكي درايز مارتينيز خلال الفترة الحالية، بعدما وصل للاعب العديد من العروض على رأسها نادي الإنتر و الأرسنال من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

النادي الإيطالي بدأ التواصل مع وكلاء اللاعب من أجل معرفة طلباته الشخصية قبل تقديم عرض رسمي ويحاول الطرفان الوصول إلى اتفاق، مع التأكد أن اللاعب يضع نابولي في المقام الأول لديه.

تشيلسي يوافق على بيع باتشواي

خاض المهاجم البلجيكي الكثير من الحروب النفسية داخل الستامفورد بريدج خاصة بعد تألقه خلال فترة الإعارة في بوروسيا دورتموند حتى تمسك به تشيلسي لكنه عاد ليكون حبيساً على دكة البدلاء.

باتشواي وصل إلى حد النهاية مع مسئولي تشيلسي بخصوص الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، ووافقت الإدارة على الإستماع للعروض بحد أدنى 30 مليون يورو.

توتنهام يُراقب ظهير برشلونة

كلف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العديد من الكشافين حول العالم بمراقبة عدد من اللاعبين الذين سيدخلوا في قائمة مفاوضات إدارة توتنهام من أجل الميركاتو الصيفي القادم.

بعض الصحف الإنجليزية تحدثت عن وجود ثورة كبيرة بالفريق سيقودها مورينيو من أجل حصد الألقاب خلال الموسم المُقبل، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين ظهير نادي برشلونة البرتغالي سيميدو.

اللاعب كان لديه بعض المشاكل مع الفريق حيثُ كان قريب من الخروج في الميركاتو الشتوي إلى بايرن ميونخ .

الكلاسيكو الأخير لسيرخيو راموس

خرجت الكثير من الأحاديث الصحفية عقب مباراة ريال مدريد وبرشلونة حيثُ انتهت بفوز الميرينجي بنتيجة 2/0 لتتحدث عن إنه الكلاسيكو الأخير للنجم الإسباني سيرخيو راموس مع الريال.

صاحب ال34 عاماً ينتهي عقده 2021 لكن بعض المُقربين تحدثوا عن أن اللاعب لم يعد يستطيع تحمل كل الضغوط الموجودة خاصة أنه كابتن الفريق وعليه الكثير من المسئوليات

كما أن اللاعب يشعر أنه قدم الكثير للفريق ويرغب في أن يترك بصمة جيدة لدى الجماهير تتذكره به دائماً.

مانشستر يونايتد يضاعف راتب جيراليش

تواصل إدارة مانشستر يونايتد سعيها المستمر في الظفر بخدمات نجم أستون فيلا جيراليش خلال الميركاتو الصيفي القادم من خلال العديد من الاغراءات.

الشياطين الحمر رفعوا الحد الأدنى من الراتب الشخصي للاعب ليصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وهو ما يعد عرضاً لا يمكن رفضه من اللاعب الذي ترك كل شئ لنهاية الموسم.

قائمة المهاجمين في ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فنادي ريال مدريد وضع قائمة مختصرة لمركز رأس الحربة خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة تضم: هالاند نجم بوروسيا دورتموند ، لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر و تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

الميرينجي الإسباني يُعاني كثيراً هجومياً هذا الموسم في العديد من المباريات بسبب عدم تواجد هدافين في مركز الهجوم في ظل تحرك بنزيما الكبير في وسط الملعب من أجل صناعة اللعب.