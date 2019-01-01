أخبار الانتقالات: مالديني يفقد صبره تجاه بيونتك واهتمام متبادل بين يوفنتوس ومدافع برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

زلاتان إبراهيموفيتش يكشف عن ناديه الجديد

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 26 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 26 نوفمبر 2019:

خيتافي يسعى لضم لاعب خط وسط برشلونة

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورت" أن خيتافي مهتم بالتعاقد مع كارليس ألينيا لاعب خط وسط برشلونة على سبيل الإعارة في ميركاتو يناير القادم.

ويُعتقد أن العديد من أندية الدوري الإسباني تتابع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، مع وجود نية من الفريق الكتالوني لإعارة اللاعب.

ألينيا لم يظهر سوى في مباراة واحدة فقط حتى الآن هذا الموسم.

اليونايتد يهتم بمحمد ساليسو مع أفضلية في المفاوضات

أفادت تقارير خاصة بصحيفة "ديلي ستار" أن مدافع بلد الوليد محمد ساليسو أصحب هدفاً لمانشستر يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً وكيله هو والد خوان ماتا، والذي قد يمنح الشياطين الحمر الأفضلية في المفاوضات مع اللاعب.

خاض ساليسو 14 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن مع فريقه بلد الوليد في هذا الموسم.

اهتمام متبادل بين يوفنتوس وتوديبو لاعب برشلونة

بحسب ما أفادت به صحيفة كالتشيوميركاتو" أن يوفنتوس يُبدي اهتمامه بجان كلير توديبو مدافع برشلونة.

بايرن ليفركوزن أيضاً يراقب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، ولكن اللاعب يميل إلى الانتقال إلى البيانكونيري في انتقالات يناير القادم.

شارك توديبو في مباراتين فقط بالدوري الإسباني مع البلاوجرانا هذا الموسم.

مالديني يفقد صبره تجاه بيونتك ويسعى لرحيله

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيوميركاتو" أن ميلان متفتح نحو فكرة انتقال كريشتوف بيونتك في يناير القادم من أجل تمويل صفقة زلاتان إبراهيموفيتش التي يسعى إليها الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي للروسونيري باولو مالديني يفقد صبره تجاه المهاجم البولندي الذي لم يكن في مستواه في الفترة الماضية، ويريد الاستفادة منه مادياً عن طريق بيعه.

أي أموال يتم جمعها من بيع بيونتك يمكن أن تساعد الديافولو على تلبية مطالب إبراهيموفيتش المرتفعة بشأن الأجور.

بلجريني مُهدد بالرحيل من وست هام

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ديلي إكسبريس" أن مانويل بلجريني المدير الفني لوست هام قد أجرى محادثات مع مجلس إدارة النادي حول مستقبلة.

خسر الهامرز أمام توتنهام في السبت الماضي، لتستمر سلسلة اللا فوز للمباراة الثامنة على التوالي، بعد بداية جيدة للموسم فقد تراجع الفريق الآن إلى المركز الـ17.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي قد أخبرت بلجريني أن النتائج يجب أن تتحسن وبسرعة، ويمتلك وست هام جدول مباريات صعب في الأسابيع القادمة تبدأ بالسفر إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي يوم السبت القادم.

صراع بين فرق إنجلترا للحصول على خدمات بريوستر

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ستار" أن ليدز يونايتد وأستون فيلا من بين الأندية التي تتطلع إلى التوقيع مع لاعب ليفربول ريان بريوستر علي سبيل الإعارة.

الريدز مستعد لإعارة اللاعب الشاب، والذي ظهري مرتين فقط هذا الموسم مع الفريق الكبير، وكان يورجن كلوب عائق مؤقت لفكرة انتقال بريوستر من الفريق، ولكن يُعتقد الآن أنه لا يمانع فكرة انتقال اللاعب لاكتساب الخبرة في أماكن أخرى.

يهتم كلٌا من كريستال بالاس وسوانزي سيتي أيضاً بالتوقيع مع المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، وبالطبع يملك بالاس وأستون فيلا الأفضلية لتميزهم بميزة واضحة وهي وجودهم في البريميرليج.