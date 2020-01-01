أخبار الانتقالات: التضحية بنيمار من أجل مبابي وهالاند تحت منظار الريال

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 5 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 5 مارس 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 5 مارس 2020:​

هاري كين يرحل من توتنهام في حالة واحدة

ذكر النجم الإنجليزي هاري كين لبعض أصدقائه أنه يفكر في الرحيل عن توتنهام في حالة واحدة فقط وهي عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المُقبل.

كين يرغب في التواجد بنادي يتأهل بشكل مستمر إلى دوري الأبطال بالإضافة إلى رغبته في الفوز ببطولات تذكر له تاريخيا.

الجدير بالذكر أن هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين كان قد جدد تعاقده مع توتنهام لمدة خمس سنوات باعلى راتب في الدوري الإنجليزي.

هالاند تحت منظار ريال مدريد

أصبح النجم النرويجي هالاند لاعب بوروسيا دورتموند تحت منظار العديد من الأندية للتعاقد معه بشكل سريع بعد المستوى الرائع الذي قدمه خلال الفترات الأخيرة.

ريال مدريد أبرز الأندية المتعجله بضم اللاعب حيثُ كان هناك حديث مع وكيله ووالده بشأن إبرام تعاقد معه ينص على بقائه في دورتموند موسمين على الأقل ثم ينضم للميرينجي بعد اكتساب الخبرة اللازمة.

التضحية بنيمار من أجل مبابي

أبرزت الصحافة الفرنسية ما يدور خلف كواليس نادي باريس سان جيرمان بشأن العروض المُقدمة لصالح نيمار ومبابي، والتي يمكن أن تؤدي إلى افتقاد الفريق إلى كثير من قوته.

ويدرس ناصر الخليفي رئيس النادي ضرورة التضحية بأحد النجمين من أجل الحفاظ على أحدهما لذلك فالمحتمل رحيله بشكل كبير هو النجم البرازيلي نيمار.

الجدير بالذكر ان نادي برشلونة كان يرغب في استعادة لاعبه مرة أخرى.

أتلتيكو مدريد مُهتم بلاعب وسط برشلونة

يهتم نادي أتلتيكو مدريد بتدعيم وسط ملعبه بعنصر خبرة خلال الموسم المُقبل بسبب انخفاض مستوى بعض اللاعبين في الموسم الحالي وافتقاد الآخرين الكثير من الخبرات، مما أثر كثيراً على مستوى الفريق خلال مسيرته.

مسئولي أتلتيكو يعتقدون أن التعاقد مع راكيتيتش النجم الكرواتي سيكون بمثابة الإنقاذ المؤقت للفريق في ظل جلوسه على دكة بدلاء برشلونة كثيراً لذلك سيكون خيار سهل من أجل التعاقد في الميركاتو الصيفي

قيمة سانشو تصل إلى 140 مليون يورو

مازالت الأخبار تُحيط بالنجم الإنجليزي سانشو لاعب بوروسيا دورتموند خلال الفترة الحالية بشأن انتقاله خلال الميركاتو الصيفي إلى الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد و تشيلسي أبرز الفرق المُهتمة باللاعب الذي وصلت قيمته خلف الكواليس إلى 140 مليون يورو ليكون المستفيد الأكبر هو نادي بوروسيا دورتموند

لاعب وسط توتنهام إلى الدوري الأمريكي

لم يعد النجم الكيني وانياما أحد الخيارات لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام خلال الفترات الأخيرة، وكيل اللاعب أقنعه بضرورة الرحيل في ظل الإصابات التي لحقت باللاعب بالإضافة إلى ابتعاده المستمر عن التشكيلة.

النجم الفرنسي تيري هنري المدير الفني لفريق مونتريال الأمريكي طلب التعاقد مع اللاعب وإدارة النادي هناك إتفقت مع قائد منتخب كينيا على كل التفاصيل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

تدعيمات دفاعية وهجومية لمانشستر يونايتد

رضخت إدارة مانشستر يونايتد إلى جماهيرها بشأن تدعيمات الخاصة بالفريق خلال الموسم المُقبل بعد الموسم الهزيل الذي يعيشه الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

إدارة اليونايتد بدأت تقليص قائمة المفاوضات لتضم بعض اللاعبين المهمين أبرزهم كوليبالي مدافع نابولي وتيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج