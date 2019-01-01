أخبار الانتقالات: ميلان مهتم بمويس كين وميرتنز يُفضل الإنتر

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 13 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 13 نوفمبر 2019:

الإنتر مستعد لدفع 7 ملايين يورو من أجل جيرو

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن إدارة الإنتر مستعدة لإنفاق 7 ملايين يورو للتعاقد مع أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي في يناير القادم.

أنتقل المهاجم صاحب الـ33 عاماً إلى البلوز في 2018، وخاض معهم 22 مباراة سجل فيهم 3 أهداف فقط.

تورينو يسعى لإدراج شرط جزائي في عقد بيلوتي

أفادت تقارير صحفية خاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن إدارة تورينو تسعى لتجديد عقد أندريا بيلوتي قبل الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإيطالي يسعى لوضع شرط جزائي بمبلغ 100 مليون يورو في عقد اللاعب صاحب الـ25 عاماً قبل انتقالات يناير.

وسجل بيلوتي سبعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع تورينو هذا الموسم.

ميلان يضع مويس كين ضمن إهتماماته

وفقاً لما نشرتة صحيفة كالتشيوميركاتو أن إدارة نادي ميلان مُهتمة بمويس كين لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي.

وأضافت المصادر أن مينو رايولا قد أجرى اتصالاته بالفعل لمناقشة الصفقة المُحتملة.

لم يلعب كين سوى في مباراتين هذا الموسم مع إيفرتون، ومازال يبحث عن هدفه الأول وهو المُشاركة بشكل مستمر.

بايرن ميونخ يسعى لعودة جوارديولا مرة آخرى

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، من أجل عودته مرة آخرى إلى ملعب أليانز أرينا.

يتطلع الأبطال الألمان إلى تعيين خليفة نيكو كوفاتش الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم، ويُعد جوارديولا من القائمة النهائية المُرشحة لقيادة البافاري.

وضمت القائمة أيضاً كلٌا من توماس توشيل مدرب باريس سان جيرمان وإريك تين هاج مدرب أياكس.

نجل باولو مالديني مستمر في ميلان حتى 2024

وقع نجل باولو مالديني عقداً مع نادي ميلان يبقيه مرتبطاً بالنادي حتى يونيو 2024.

دانييل مالديني صاحب الـ18 عاماً هو لاعب خط وسط مهاجم، وقد أصبح حالياً لاعباً في صفوف الروسونيري تحت 19 عاماً، لكن ينُظر إليه كمستقبل للفريق الأول في السنوات القادمة.

دريس ميرتنز يُفضل الانتقال للإنتر

بحسب ما أفادت به صحيفة "كوريري ديلو سبورت أن دريس ميرتنز مهاجم نابولي قد الإنتر كوجهة مفضلة له في حال غادر ملعب سان باولو في الصيف المُقبل.

من المُقرر أن يصبح النجم البلجيكي لاعباً حراً في يونيو القادم، وليس لديه أي نية لتمديد عقده الحالي مع الفريق.

سجل ميرتنز أربعة أهداف في 11 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم.