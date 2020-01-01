أخبار الانتقالات: قطبي ميلان يتنافسان لضم ماتيتش وكولوسيفسكي يجري كشفه الطبي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 2 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 2 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 2 يناير 2020:

بواتينج قلق على مستقبله في البافاري

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "TZ" أن جيروم بواتينج لم يفهم بعد ما الذي يخبئه له المستقبل في بايرن ميونخ .

تم ربط اللاعب بالانتقال في الفترة السابقة، حيث قيل أن أرسنال كان من بين المهتمين بضمه مع موافقة بطل ألمانيا للتخلي عنه، لكنه عاد ليشارك في تدريبات البافاري بالعطلة الشتوية.

قطبي مدينة ميلان يتنافسان لضم ماتيتش

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الرياضية الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان و الإنتر يتنافسان للحصول على خدمات نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مانشستر يونايتد .

اعترف الصربي الدولي بأنه قد يكون في طريقه للانتقال في الانتقالات الشتوية، مع استعداد قطبي مدينة ميلان لإغراء اللاعب.

كولوسيفسكي يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

يجري ديان كولوسيفسكي لاعب أتالانتا الفحوصات الطبية الأخيرة قبل انتقاله إلى يوفنتوس .

وأفادت التقارير الصحفية أن البيانكونيري سيدفع 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الذي كان مُعاراً لفريق بارما .

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع عودته للفريق المُعار إليه إلا أن اللاعب صاحب الـ19 عاماً يجري الفحوصات الطبية في السيدة العجوز من أجل الانتقال لبطل الدوري الإيطالي.

سولشار يؤكد دخول اليونايتد للميركاتو بقوة

أكد أوله جونار سولشار إلى أن مانشستر يونايتد سيجري تعاقدات هامة في سوق الانتقالات الشتوي، حيث قال أن الإدارة تنظر في صفقة أو اثنين من الصفقات القوية.

وأضاف قائلاً "يمكنك أن ترى بمجرد النظر للفريق أنه يحتاج بالفعل للتدعيم، وبالفعل هناك صفقات محتملة ستكون هامة وجيدة.

150 مليون هي رأس مال لامبارد في الميركاتو

بحسب ما أفادت به صحيفة "إكسبريس سبورت" أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يملك 150 مليون جنيه استرليني تحت تصرفه لينفقها في الانتقالات الشتوية بحسب احتياجاته لتدعيم الفريق.

تم رفع حظر الانتقالات عن البلوز، كما تم ربط اللاعب ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بالانتقال واللعب تحت قيادة لامبارد.

ميدلزبره يسعى خلف لاعب مانشستر سيتي المُعار

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بالرياضة أن مانشستر سيتي يسعى لإعادة باتريك روبرتس قبل إنتهاء فترة إعارته مع نورويتش سيتي ، حيث يتطلع لبيع اللاعب إلى ميدلزبره الذي يهتم بخدمات اللاعب.

حيث صرح جوناثان وودجيت مدرب البورو واصفاً روبرتس باللاعب الجيد والموهوب للغاية" وأضاف في حديثه عن اللاعب للصحف "دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا ضم اللاعب، لم يتم الاتفاق بعد ولكن إذا حدث فالجميع سيعلم بالطبع، فهو لاعب يعجبني وأريده بالفريق".