أخبار الانتقالات: الميركاتو الصيفي يتأثر بسبب الكورونا..فيدال يُفضل يوفنتوس على الإنتر

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 15 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 15 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 15 مارس 2020:​

فيدال يُفضل العودة لليوفنتوس بدلاً من الإنتر

غير النجم التشيلي فيدال رأيه بشأن العودة للدوري الإيطالي من خلال بوابة نادي الإنتر بعدما كان قريب من الرحيل إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

إغراءات نادي يوفنتوس كبيرة للاعب الذي لعب هناك لمدة ثلاث مواسم تألق فيها كثيراً، لذلك من الواضح أنه سينضم لكتيبة رفقاء كريستيانو رونالدو .

بوش يرى هافيرتز في بايرن ميونخ

أوضح المدير الفني لباير ليفركوزن بيتر بوش أن الموهبة الألمانية كاي هافيرتز سينتقل إلى بايرن ميونخ خلال الموسم المُقبل.

الكثير من المحادثات حدثت بالفعل خلال الفترة السابقة في ظل منافسة قوية من ريال مدريد و ليفربول لكن من الواضح أن رغبة اللاعب تتجه إلى حلمه في التواجد بالفريق البافاري.

مورينيو يبحث عن تدعيمات من الدوري الإسباني

يحاول جوزيه مورينيو إجراء العديد من التغييرات داخل نادي توتنهام خلال الموسم المُقبل من أجل التركيز أكثر على نيل لقب يُحسن كثيراً من وضع المدرب البرتغالي.

مسؤولي توتنهام يرغبون في بدء محادثات مع لاعب نادي فالنسيا كوندوبيا من أجل الرحيل للدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ليفربول يفتقد لأحد نجومه في الموسم المُقبل

الصحافة الإنجليزية بدأت تتنباً في العديد من التقارير عقب خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو أنه سيفقد أحد نجومه.

المرشح للرحيل من الريدز واحداً من ثلاثي المُقدمة محمد صلاح أو ماني أو فيرمنيو، لذلك سيكون على ليفربول البحث عن بديل بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا بعثر أوراق الكثير من الوكلاء واللاعبين مما جعل الجميع يعود إلى نقطة الصفر مُجدداً حتى إشعار أخر.

الميركاتو الصيفي يتأثر بسبب الكورونا

تأثرت العديد من الدوريات الأوروبية خلال النصف الثاني من الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي جعل الحياة تتوقف تماماً خلال الفترة الأخيرة.

وتوقفت معظم الإدارات عن التخطيط للموسم الجديد خاصة مع الخسائر المالية المتوقعة في حالة إلغاء الموسم الحالي مما يجعل كثير من الصفقات تتوقف تماماً.

مع حظر السفر بين الدول توقفت الكثير من المفاوضات بين وكلاء اللاعبين حتى أول مايو القادم.

إيفرتون يظهر اهتمامه بالمهاجم بيلوتي

أشارت صحيفة " ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي طلب من الإدارة أن تكون أولى صفقاته الصيفية القادمة من الدوري الإيطالي .

أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي تورينو بيلوتي الذي أثبت تألقه كثيراً في الكالتشيو والمنتخب الإيطالي لولا إصابته بالرباط الصليبي في الموسم الماضي.

كان سيكون أحد أهم مهاجمين العالم، مشروع إيفرتون سيبدأ خلال الموسم المُقبل حيثُ سيكون أساسه أن ينتقل الفريق إلى النصف الأعلى من الترتيب ويحاول الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

سانشو ثاني الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد

يعتبر النجم الإنجليزي سانشو واحداً من المواهب الكروية التي يتحدث عنها العالم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه المتميز مع بوروسيا دورتموند ورغبة العديد من الأندية في التعاقد معه.

إدارة مانشستر يونايتد بدأت ترسم خارطة للمشروع القادم لها والذي أعلن عنه سولشاير في تفاصيل بسيطة خلال المؤتمر الصحفي أبرزها أن الفريق يحتاج إلى ثلاث صفقات لامعة حتى يُنافس على الألقاب.

أولى الأهداف التي وضحتها الصحافة الإنجليزية متمثلة في جيراليش لاعب أستون فيلا ويليه سانشو الذي سيكون عليه منافسة قوية في الميركاتو الصيفي