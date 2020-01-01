أخبار الانتقالات: اليونايتد مهتم بضم تشان وألكاثير يرغب بترك دورتموند

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 3 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 3 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 3 يناير 2020:

مانشستر يونايتد يُفكر في ضم لاعب ليفربول السابق

يسعى مانشستر يونايتد لتدعيم فريقه في سوق الانتقالات الحالي، وعلى الأخص في خط الوسط خاصًة مع احتمالية رحيل بول بوجبا وإصابة سكوت ماكتوميناي.

أشارت مصادر ESPN إلى أن الشياطين الحمر يفكرون في التعاقد مع إيمري تشان لاعب ليفربول السابق، خاصًة وأن اللاعب الألماني لا يشارك مع يوفنتوس بسبب عدم اقتناع ساري به.

قدوم هالاند قد يعجل برحيل ألكاثير عن دورتموند

يرغب الإسباني باكو ألكاثير لاعب بروسيا دروتموند الحالي في الرحيل عن صفوف فريقه الألماني، وذلك بعد أن تعاقد البي في بي في ميركاتو يناير مع النرويجي هالاند قادمًا من سالزبورج النمساوي.

أكدت مصادر سكاي سبورتس بإن ألكاثير أعلن عن رغبته بمغادرة فريقه في سوق الانتقالات الحالي، لأن التعاقد مع هالاند يعني أن فرصته في اللعب ستكون ضئيلة.

إيفرتون يستفسر عن إمكانية ضم أوندير

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتخطيط لسد احتياجات فريقه الجديد إيفرتون، ولكن يبدو أنه لازال متأثرًا بالدوري الإيطالي، مع اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي روما.

أشارت مصادر بليتشر سبورت بإن مسئولي التوفيز تحدثوا مع ممثلي التركي أوندير، خاصًة وأن اللاعب يعيش أسوأ أيامه مع الذئاب بسبب تجاهل فونيسكا له في الفترة الماضية، ويبدو الجيالوروسي منفتحين لبيعه بما لا يقل عن 40 مليون يورو.

رسميًا.. شيفيلد يونايتد يتعاقد مع رودويل حتى نهاية الموسم

أعلن شيفيلد يونايتد عن أولى صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي السابق جاك رودويل، وذلك في صفقة انتقال حر، من أجل دعم خط وسط الفريق.

كان ويلدر قد أعلن أن المفاوضات بدات مع رودويل من فترة، وأن العقد عبارة عن 6 شهور فقط حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار بالتمديد في حال قدم اللاعب أداء مقنع في تلك الفترة القصيرة.

رسميًا.. موناكو يتعاقد مع بافلوفيتش من بارتيزان بلجراد

أعلن موناكو عن تعاقده رسميًا مع الصربي سترانيا بافلوفيتش قادمًا من صفوف باراتيزان بلجرد، مقابل 8 مليون يورو على أن ينضم لفريق الإمارة الفرنسية في عقد مدته خمس سنوات.

يبلغ بافلوفيتش من العمر 18 عامًا، وسيتم إعارته لفريقه السابق حتى نهاية الموسم، على أن يعود مجددًا لصفوف موناكو مع بداية الموسم المُقبل، من أجل أن يستكمل تطوره في الدوري الصربي.

أتلتيكو مدريد يسعى للتخلص من ليمار هذا الشهر

يرغب أتلتيكو مدريد بالتخلص من الفرنس ليمار، بعد أن فشل اللاعب في إثبات نفسه منذ انضمامه للروخيبلانكوس، بعكس تألقه الكبير مع موناكو والذي جعله محط أنظار أكبر أندية العالم حينها.

كشفت مصادر صحيفة ماركا بوجود اهتمام لندني بالتعاقد ليمار وسط صراع بين أرسنال و توتنهام ، ولكن الصفقة في حال إتمامها هذا الشهر ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار بالشراء.