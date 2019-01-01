أخبار الانتقالات: إبراهيموفيتش يوافق على ميلان وكوليبالي الأقرب لخلافة راموس

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

كيف تُطبق قواعد انتقالات اللاعبين خلال يناير في كأس كاراباو ودوري الأبطال؟

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 3 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019:

بوتشيتينو يتطلع لقيادة مانشستر يونايتد

أفادت الكثير من التقارير الصحفية خاصة صحيفة "إيفينينج نيوز" أن ماوريسيو بوتشيتينو يتطلع إلى أن يكون مدرب مانشستر يونايتد القادم.

بعد إقالة بوتشيتينو من توتنهام أصبح أسم المدرب الأرجنتيني مرتبطاً بالكثير من الفرق أمثال أرسنال، ريال مدريد وبايرن ميونخ، ولكنه يُفضل أن يتولى المسؤولية الفنية للشياطين الحُمر.

هناك أتجاه واضح من إدارة الريد ديفيلز لإقالة المدير الفني أوله جونار سولشار خاصة في الأسابيع الأخيرة، وتم وضع بوتشيتينو كخليفة محتمل للمدرب النرويجي.

يوفنتوس يسعى لضم تونالي لاعب بريشيا

أفادت بعض التقارير الصحفية أن إدارة يوفنتوس تخطط للحصول على خدمات ساندرو تونالي لاعب خط وسط بريشيا بقيمة 50 مليون يورو.

وبحسب مصادر خاصة بـ"جول" أن اللاعب الدولي الإيطالي قد برز كهدف رئيسي للبيانكونيري في يناير القادم، على الرغم من علمهم بأنه سيكون هناك منافسة كبيرة بسبب أن هناك أكثر من فريق يرغب في الحصول على توقيع اللاعب أيضاً.

إبراهيموفيتش وافق على الانضمام إلى ميلان

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التليجيراف" أن زلاتان إبراهيموفيتش قد وافق فعلياً على الانضمام إلى ميلان في ميركاتو يناير القادم.

من المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً إلى سان سيرو من الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم الحالي على الأقل، بعد أن قيل إنه رفض عدة عروض من أفضل الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

غادر النجم السويدي فريق لوس أنجلوس جلاكسي في بداية نوفمبر الماضي، بعد تسجيلة لـ30 هدفاً في مشواره الآخير بالدوري الأمريكي.

ريتشارلسون على مشارف التجديد مع إيفرتون

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ميرور" أن ريتشارلسون مستعد للتجديد مع إيفرتون لمدة خمس سنوات قادمة.

لقد تم بالفعل الكشف عن الاتفاق الذي يتم بين الإدارة واللاعب البرازيلي، لكنهم مازالوا ينتظرون الوصول لاتفاق كامل وإعلان الخبر رسمياً.

ليفربول يسعى خلف الحارس التركي مرة أخرى

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ميرور" أن ليفربول قد أرسل الكشافة مرة أخرى لمشاهدة أوجركان شاكير حارس مرمى طرابزون سبور وهو يلعب.

كانت إدارة الريدز تتطلع إلى ضم الحارس التركي خلال الصيف الماضي، ويبدو أنه استطاع أن يجذب اهتمامهم مرة أخرى للسعي ورائه في ميركاتو الشتاء القادم.

خاص شاكير 19 مباراة في جميع المسابقات ضمن فريق طرابزون سبور هذا الموسم.

ريال مدريد يرى في كوليبالي خليفة راموس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد سيقدم عرضاً مربحاً من أجل ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في نهاية الموسم الحالي.

يرى الميرينجي أن السنغالي الدولي هو الخليفة المثالي لسيرجيو راموس على المدى الطويل، لكنه قد يواجه منافسة قوية على توقيعه من قبل مانشستر يونايتد الذي يهتم أيضاً بضم اللاعب.

خاض كوليبالي 12 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.