أخبار الانتقالات: السيتي يسعى خلف لاعب ريفر بليت وبوتشيتينو يتجاهل أرسنال

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

كيف تُطبق قواعد انتقالات اللاعبين خلال يناير في كأس كاراباو ودوري الأبطال؟

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 30 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم السبت 30 نوفمبر 2019:

السيتي مهتم بدي لا كروز بعد أدائه في كوبا ليبرتادوريس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ماركا" أن مانشستر سيتي يهتم بنيكولاس دي لا كروز لاعب خط وسط ريفر بليت.

وأضافت الصحيفة أن بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مستعدون لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو من أجل ضم اللاعب الأورجواني، وبالفعل فقد قامت إدارة الفريق بالتواصل مع اللاعب وأصحاب القرار بالفريق الأرجنتيني.

سجل دي لا كروز ثلاثة أهداف خلال بطولة كأس ليبرتادوريس مع فريق ريفر بليت، والتي أنتهت بهزيمة فريقه في المباراة النهائية على يد فلامنجو بنيتجة (2-1).

جيرارد يُصرح "لن يغادر أياً من لاعبي الفريق الأساسيين"

بحسب ما أفادت به أكثر من صحيفة عالمية أن ستيفن جيرارد مدرب نادي رينجرز الأسكتلندي استبعد بشكل قاطع فكرة مغادرة أي من لاعبيه في ميركاتو يناير القادم.

وقال لصيفحة "Scotsman" "لن يغادر أياً من لاعبي الفريق الأساسيين في يناير، لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً من ذلك".

وكانت هناك الكثير من الأقاويل حول نجم الفريق ألفريدوو موريلوس الذي تهتم به الكثير من أندية أوروبا، والتي كثرت الشائعات حول أقتراب مغادرته للفريق الأسكتلندي.

جوارديولا يُبدي ارتياحه لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

أفادت بعض التقارير الصحيفة أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متفتح نحو فكرة البقاء مع الفريق بعد إنتهاء عقده الحالي مع النادي، وذلك بعدما صرح قائلاً بأن التواجد مع السيتيسينز "مريح للغاية".

يستمر جوارديولا مدرباً للفريق حتى عام 2021، وإذا جدد عقده مع الفريق فسيكون ذلك أطول وقت يقضيه في نادي واحد كمدير فني.

وولفرهامبتون يقاتل من أجل الحفاظ على مديرهم الفني

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن وولفرهامبتون سوف يُقاتلون للحفاظ على نونو إسبيريتو سانتو مديرهم الفني في ظل إهتمام أرسنال للتعاقد معه.

ساعد المدرب البرتغالي في الإرتقاء بمستوى الذئاب منذ تولييه منصب مدير الفريق عام 2017، واستطاع أن يتأهل بهم إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي هذا العام.

يحظى سانتو بشعبية كبيرة لدى مشجعي فريق وولفرهامبتون، ويعرف الذئاب أن جزءاً كبيراً من طاقمه التدريبي سيتبع المدير الفني إذا غادر النادي.

الإنتر يدرس فكرة تقديم عرض لخاميس رودريجيز

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "لا ريبابليكا" أن إدارة الإنتر تدرس فكرة ضم اللاعب خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد .

ولكن يُعتقد أن الميرينجي يريد حوالي 50 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الدولي الكولومبي.

كان أرسنال أيضاً مهتم بخدمات اللاعب، ولكن يُعتقد أن رودريجيز يُفضل الانتقال إلى النيراتزوري أو باريس سان جيرمان .

بوتشيتينو يرفض فكرة تدريب أرسنال من أجل جماهير توتنهام

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة ديلي ستار أن ماوريسيو بوتشيتينو مستعد لتجاهل اهتمام أرسنال به لأنه ينتظر عرضاً من فرق آخرى في أوروبا.

وأضافت قائله أنه لا يبدو أن النمدير الفني السابق لفريق توتنهام والذي تمت إقالته مؤخراً سيغضب مُشجعي السبيرز عبر قبوله تدريب الجانرز.

وكانت إدارة أرسنال قد وضعت أكثر من مدرب ضمن القائمة المرشحة لتدريب الفريق بعد إقالة أوناي أيمري، والتي من بينها بريندان رودجرز، ميكيل أرتيتا، ماسيمليانو أليجري وكارلو أنشيلوتي ومدرب توتنهام السابق.