أخبار الانتقالات: ميختاريان يحسم وجهته نحو الدوري الإيطالي..وفينالدوم جاهز للتجديد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 16 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 16 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 16 مارس 2020:​

نابولي يضع بيلوتي هدفاً رئيسياً في الميركاتو الصيفي

أصبح النجم بيلوتي يمتلك العديد من العروض للخروج من نادي تورينو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

مسؤولي نابولي حسب صحيفة توتو سبورت يرغبون في تدعيم الفريق أكثر للعودة مُجدداً للمنافسة بعدما ابتعدوا خلال الموسم الحالي.

ويعد النجم الإيطالي بيلوتي هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية بعد العودة إلى أدائه القوي بعد الإصابة التي كانت قد لحقت به.

ميختاريان يحسم وجهته المُقبلة للدوري الإيطالي

حسم نجم نادي أرسنال ميختاريان وجهته القادمة نحو نادي روما الإيطالي المُعار له خلال الموسم الماضي بعدما لم يتأقلم كثيراً في الدوري الإنجليزي.

ميختاريان أصبح أحد أهم لاعبي فريق العاصمة الذين يجاهدون بقوتهم من أجل الوصول للمربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

جماهير نادي روما تعلقت كثيراً بنجم بوروسيا دورتموند السابق وطالبوا الإدارة بضرورة إتمام التعاقد معه.

فينالدوم جاهز لمباحثات ليفربول من أجل التجديد

يستعد مسؤولي نادي ليفربول من أجل بدء مفاوضات التجديد مع النجم الهولندي فينالدوم من أجل الحفاظ على استقرار وسط الملعب.

فينالدوم كان لديه تخوفات كثيرة بسبب تأخر المفاوضات حتى أنه بدأ يُفكر إذا كان هناك عروض أخرى للرحيل إليها.

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب لم يُظهر أي أفكار بشأن الموسم الجديد وماهي مُخططاته به.

فيدال يُفضل العودة لليوفنتوس بدلاً من الإنتر

غير النجم التشيلي فيدال رأيه بشأن العودة للدوري الإيطالي من خلال بوابة نادي الإنتر بعدما كان قريب من الرحيل إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

إغراءات نادي يوفنتوس كبيرة للاعب الذي لعب هناك لمدة ثلاث مواسم تألق فيها كثيراً، لذلك من الواضح أنه سينضم لكتيبة رفقاء كريستيانو رونالدو .

بوش يرى هافيرتز في بايرن ميونخ

أوضح المدير الفني لباير ليفركوزن بيتر بوش أن الموهبة الألمانية كاي هافيرتز سينتقل إلى بايرن ميونخ خلال الموسم المُقبل.

الكثير من المحادثات حدثت بالفعل خلال الفترة السابقة في ظل منافسة قوية من ريال مدريد و ليفربول لكن من الواضح أن رغبة اللاعب تتجه إلى حلمه في التواجد بالفريق البافاري.

مورينيو يبحث عن تدعيمات من الدوري الإسباني

يحاول جوزيه مورينيو إجراء العديد من التغييرات داخل نادي توتنهام خلال الموسم المُقبل من أجل التركيز أكثر على نيل لقب يُحسن كثيراً من وضع المدرب البرتغالي.

مسؤولي توتنهام يرغبون في بدء محادثات مع لاعب نادي فالنسيا كوندوبيا من أجل الرحيل للدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ليفربول يفتقد لأحد نجومه في الموسم المُقبل

الصحافة الإنجليزية بدأت تتنباً في العديد من التقارير عقب خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو أنه سيفقد أحد نجومه.

المرشح للرحيل من الريدز واحداً من ثلاثي المُقدمة محمد صلاح أو ماني أو فيرمنيو، لذلك سيكون على ليفربول البحث عن بديل بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا بعثر أوراق الكثير من الوكلاء واللاعبين مما جعل الجميع يعود إلى نقطة الصفر مُجدداً حتى إشعار أخر.

الميركاتو الصيفي يتأثر بسبب الكورونا

تأثرت العديد من الدوريات الأوروبية خلال النصف الثاني من الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي جعل الحياة تتوقف تماماً خلال الفترة الأخيرة.

وتوقفت معظم الإدارات عن التخطيط للموسم الجديد خاصة مع الخسائر المالية المتوقعة في حالة إلغاء الموسم الحالي مما يجعل كثير من الصفقات تتوقف تماماً.

مع حظر السفر بين الدول توقفت الكثير من المفاوضات بين وكلاء اللاعبين حتى أول مايو القادم.