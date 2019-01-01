أخبار الانتقالات: اليونايتد يخشى رايولا وصراع إنجليزي على لاعب أندرلخت

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

نجم ريال مدريد السابق وبطل إفريقيا ولاعبون متاحون مجاناً في انتقالات يناير

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 26 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019:

جيرود يرغب في العودة للدوري الفرنسي

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحف الرياضة العالمية فإن أوليفر جيرود يرغب في العودة إلى الدوري الفرنسي، حيث يراها أفضل فرصة له للحصول على مكان في تشكيل منتخب فرنسا قبل كأس أوروبا 2020 القادم.

يجد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً نفسه خلف تامي إبراهام وميتشي باتشوايي في ترتيب المهاجمين داخل صفوف تشيلسي ، وأضافت صحيفة "ليكيب" أن جيرود يتطلع إلى العودة إلى فرنسا عن طريق فريق من فرق القمة بفرنسا.

مورينيو يصرح "توتنهام لن ينفق الكثير في يناير"

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام أن النادي لن ينفق مبالغ كبيرة في سوق انتقالات يناير القادم.

كان السبيرز قد قام بصفقات جيدة في الصيف الماضي من خلال التعاقد مع تانجي ندومبيلي، ريان سيسيجنون، جيوفاني لو سيلسو وجاك كلارك.

وكان من المتوقع مع وجود مدرب جديد بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو أن يسعى لعقد صفقات كبيرة وكثيرة في أول سوق انتقالات يمر به، خاصة في ظل احتلال الفريق للمركز السابع من الدوري الإنجليزي، ولكن أكد مورينيو أن الفريق لن ينفق مبالغ ضخمة في ميركاتو الشتاء.

صراع إنجليزي على لاعب أندرلخت

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن اللاعب ياري فيرشايرن يجثب إنتباه كلاً من وولفرهامبتون ، ليستر سيتي و أستون فيلا .

لعب لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عاماً دور البطولة في الدوري البلجيكي هذا الموسم مع نادي أندرلخت ، وعلى الرغم من تعرضه للإصابة في الوقت الحالي إلا أنه يجذب اهتمام الكثير من فرق الدوري الإنجليزي.

لعب فيرشايرن مع منتخب بلجيكا الأول هذا العام عندما لعب منتخب بلجيكا ضد سان مارينو في أكتوبر الماضي، واستطاع اللاعب الشاب أن يُسجل هدف من أصل 9 أهداف فاز بها المنتخب البلجيكي.

تشيلسي يرى أن دورتموند يُبالغ في سعر سانشو

بحسب ما أفادت به صحيفة "إكسبريس سبورت" فإن فريق تشيلسي لم يُلبي شروط بوروسيا دورتموند في تقديم مليون جنيه استرليني من أجل ضم جيدون سانشو.

مازال البلوز مهتمين بالشاب الإنجليزي، ولكنهم لن يدفعوا هذا المبلغ الضخم من أجله.

جدير بالذكر أن الفريق أيضاً يضع نصب عينيه كلاً من ويلفريد زاها وتيمو فيرنر.

أرتيتا يُجدد الثقة في تشاكا

أعلن ميكيل ارتيتا عن إعجابه بلاعب خط وسط أرسنال جرانيت تشاكا عندما كان مساعداً لبيب جوارديولا، وكشف حينها عن اهتمامه بضمه إلى مانشستر سيتي .

كان مستقبل تشاكا مهدداً مع الجانرز بعد أن تفاعل اللاعب بشكل غاضب مع مشجعي الفريق في وقت سابق من هذا الموسم، حتى أن المدرب السابق أوناي إيمري أقر بأنه من المحتمل أن يغادر اللاعب في يناير القادم.

لكن قبل أسبوع من فتح سوق الانتقالات الشتوي فقد أعطى أرتيتا الأمل للدوري السويسري بأن يكون لديه مستقبل مع النادي مُتجاهلاً فكرة انتقاله في الميركاتو الحالي.

اليونايتد يخشى من تأثير رايولا

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد يخشى من أن يؤدي السعي وراء إيرلينج هالاند إلى إجبار بول بوجبا على الابتعاد عن أولد ترافورد.

نظراً لوجود لاعبين يمثلهم الوكيل مينو رايولا فإن الشياطين الحُمر يشعرون بالقلق من محاولاتهم للتوقيع مع هالاند، فقد يتم الضغط عليهم من أجل التخلي عن بوجبا لتوفير المال الكافي للصفقة.

وبحسب ما صرحت به الصحف فإن لاعب خط الوسط الفرنسي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، وربما يفتح انتقال هالاند إلى الفريق الباب أمام مغادرته في يناير القادم.

أضافت الصحف أن هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 17 مليون جنيه استرليني، وأن مانشستر يونايتد مستعدون لتوقيع عقد طويل الأجل مع اللاعب براتب يصل إلى 150 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.