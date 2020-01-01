أخبار الانتقالات: لاتسيو يُقدم عرضاً لبيدرو وهاري كين يوضح سبب بقائه في توتنهام

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 30 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 30 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 30 مارس 2020:​

أرسنال يضحي بأوزيل من أجل أوبامينج

يحاول مسئولي نادي أرسنال الحفاظ على نجم الفريق الجابوني أوبامينج من الرحيل إلى برشلونة في الصيف المُقبل من خلال رفع راتبه أكثر.

تعديل راتب نجم بوروسيا دورتموند السابق يعني أن الإدارة يجب أن تتخلى عن أحد النجوم ولذلك وقع الإختيار على أوزيل.

هاري كين يعطي سبباً واحداً للبقاء في توتنهام

أوضح النجم الإنجليزي هاري كين أن بقائه في توتنهام هو وضع إستراتيجية واضحه لنيل الألقاب خلال الموسم المُقبل، حيثُ أن هذا سيكون السبب الوحيد للبقاء بعيداً عن الإنتماء.

لاتسيو يريد مُهاجم تشيلسي

يستعد نادي لاتسيو الإيطالي لتقديم عرض إلى النجم الإسباني بيدرو تمهيداً للتعاقد معه خلال الموسم المُقبل بعدما أعلن اللاعب أنه لن يجدد عقده مع البلوز.

ماريو جوتزه يُفاضل بين عرضي إنجلترا

لم يعد النجم الألماني جوتزه يرغب في البقاء كثيراً في ألمانيا خاصة مع انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند

لاعب بايرن ميونخ السابق لديه عرضين من نادي وست هام يونايتد بالإضافة إلى نادي إيفرتون ، حيثُ يفاصل اللاعب بينهما حالياً.

أتلتيكو مدريد لن يدخل الميركاتو الصيفي

تناقش مجلس إدارة نادي أتلتيكو مدريد حول مسألة الميركاتو الصيفي المُقبل، حيثُ وصلوا إلى قرار يُفيد أن النادي يتعرض لأزمة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا مما يعني أن الحفاظ على نجوم الفريق هو الهدف الرئيسي فقط.

هالاند يرغب في الرحيل سريعاً إلى ريال مدريد

اوضحت بعض التقارير الإسبانية أن مهاجم نادي بوروسيا دورتموند هالاند المنتقل خلال الميركاتو الصيفي يرغب في إنهاء تجربته سريعًا في ألمانيا.

المهاجم المعجزة كما أطلقت عليه الصحف الأوروبية يريد أن يرحل إلى ريال مدريد في الصيف المُقبل في ظل أن عقده يسمح بذلك.

ويظل هناك شكوك كثيرة حول اللاعب بما إنه قليل الحديث في الإعلام.

يوفنتوس يحاول الانقضاض على دي ماريا

يحاول نادي يوفنتوس استغلال انتهاء عقد النجم الأرجنتيني دي ماريا مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المُقبل من أجل محاولة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، حيثُ هناك محادثات مع وكيل اللاعب في الوقت الحالي.