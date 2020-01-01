أخبار الانتقالات: تشيلسي يرغب في إعارة كريستنسن وصراع إنجليزي لضم ليمار

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 9 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 9 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 9 يناير 2020:

اليونايتد يعرض على آشلي يونج التجديد

وفقاً لما نُشر في قناة "سكاي سبورت" الرياضية فإن إدارة مانشستر يونايتد قد عرضت على آشلي يونج تجديد عقده لمدة عام واحد.

إن الشياطين الحُمر متحمسون للتجديد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بهدف بيعه، خاصة في ظل اهتمام الإنتر باللاعب.

سانشو لن يغادر بوروسيا دورتموند في الشتاء

بحسب ما أفادت به صحيفة "سكاي دوتشلاند" فإن بوروسيا دورتموند لا نية لهم لبيع جيدون سانشو في نافذة الانتقالات الشتوية.

ارتبط الجناح الإنجليزي الدولي بتشيلسي ، ليفربول و مانشستر يونايتد كأكثر الفرق المهتمة بضم اللاعب، لكن البوروسيون يقررون عدم التخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي، ويرون فيه مستقبل الفريق.

صراع إنجليزي لضم جناح أتلتيكو مدريد

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الإنجليزية فإنه من المتوقع أن يدخل تشيلسي السباق للتعاقد مع توماس ليمار جناح أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" فقد قدم البلوز بالفعل عرضاً لصالح الدولي الفرنسي، لكن نادي توتنهام أيضًا مهتم بضم اللاعب، ولذا سيكون الصراع محتدماً بين الفريقين خارج البساط الأخضر.

ولكن يُقال أن أتلتيكو مدريد يطلب حوالي 50 مليون جنية استرليني للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وهو مبلغ كبير قد ينسحب بسببه تشيلسي من الصفقة.

مورينيو يعطي الأولوية لبيع إريكسن

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "إيفينينج ستاندرد" أن أولوية توتنهام في الميركاتو الشتوي هي بيع كريستيان إريكسن وفيكتور وانياما، قبل التفكير في إحضار لاعب خط وسط آخر.

عاد موسى سيسوكو بعد تعافيه من الإصابة، لكن المدير الفني جوزيه مورينيو يريد بيع اللاعبان أولاً قبل أن يضم لاعب جديد في خط الوسط.

تشيلسي يرغب في إعارة كريستنسن

بحسب ما تفيد به تقارير صحيفة خاصة بصحيفة "ديلي ستار" أن تشيلسي يرغب في إعارة لاعبه أندرياس كريستنسن.

يتطلع البلوز إلى ضم مدافع جديد، مع وجود محادثات مع ناثان أكي وعيسى ديوب، ولكنهم يحتاجون إلى توفير مساحة في هذا المركز أولاً.

لاعب اليونايتد الصغير يرغب في الرحيل

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنه من المحتمل أن ينضم تاهيث تشونج لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوف يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في نهاية الموسم، وهو مهتم بالانتقال إلى البيانكونيري على الرغم من عدم وجود اتفاق حقيقي حتى الآن.

يحاول الشياطين الحُمر إقناع اللاعب بالتجديد، لكن تشونج يُماطل حتى يتخلى عنه اليونايتد لصالح البطل الإيطالي.