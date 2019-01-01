أخبار الانتقالات: أنشيلوتي يُطارد مدافع شيفيلد وجزائري على قائمة برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

نجم ريال مدريد السابق وبطل إفريقيا ولاعبون متاحون مجاناً في انتقالات يناير

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 25 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019:

نابولي يدرس فكرة ضم ظهير ميلان

أفادت به بعض التقارير الصادرة من صحف رياضية إيطالية أن نابولي يدرس فكرة ضم ريكاردو رودريجيز ظهير أيسر نادي ميلان في ميركاتو يناير القادم.

لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سوى 5 مباريات فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وينتهي عقده في عام 2021.

وأضافت صحيفة "ديلو سبورت" أن النسور الإيطالية يتطلعون إلى شراء اللاعب كنوع من الدعم الدفاعي وأيضاً نوعاً من الاستثمار.

أنشيلوتي يُطارد مدافع شيفيلد

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الجديد يتطلع لضم جون إجان لاعب شيفيلد يونايتد .

يحاول كريس وايلدر مدرب شيفيلد مقاومة الإغراء الذي يتعرض له لاعبي الفريق من باقي الأندية نظراً لما يقدمه الفريق من أداءً رائعاً حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وقد عرضت إدارة الفريق على اللاعب إجان عرضاً جديداً لتجديد عقده والبقاء مع النادي.

موناكو متمسك بفكرة شراء توديبو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Le 10 Sport" أن موناكو يفكر في التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع برشلونة .

وأضافت الصحيفة أن الفريق الفرنسي يُراقب اللاعب منذ فترة ويفكر في تقديم عرض حقيقي لضم اللاعب، ولكن إدارة البلاوجرانا قد أوضحت نيتها في عدم بيع اللاعب واهتمامها فقط بإعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

يوفنتوس يسعى لصفقة تبادلية مع باريس

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن يوفنتوس على استعداد لتقديم إيمري تشان إلى باريس سان جيرمان في مقابل ضم لياندرو باريديس.

انضم باريديس في يناير الماضي، لكن البطل الفرنسي متحمس لفكرة بيع اللاعب، خاصة في ظل وجود أكثر من فريق مهتم بخدماته.

ويسعى البيانكونيري للاستغناء عن إيمري تشان في مقابل الحصول على لاعب خط وسط جديد.

صاحب الأصول الجزائرية يقترب من برشلونة

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يضع لاعب باريس سان جيرمان الشاب عادل عوشيش ضمن قائمة أهداف الفريق في ميركاتو يناير القادم.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً مع البطل الباريسي في نهاية الموسم الحالي، وقد تجاهل محاولات إدارة الفريق لتجديد عقده، ومن المتوقع أن ينتقل إلى الفريق الكتالوني.

فيورنتينا يسعى لإعادة كوتروني لإيطاليا

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بالصحف الرياضية الإيطالية فإن فيورنتينا قد قدم عرضاً لوولفرهامبتون من أجل ضم المهاجم باتريك كوتروني.

انضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى الذئاب في الصيف الماضي قادماً من ميلان ، لكن الفيولا يأمل في إعادته مرة أخرى إلى إيطاليا.

وبحسب ما ورد فقد عرض الفريق الإيطالي مليوني يورو من أجل ضمه على سبيل الإعارة، مع وضع خيار الشراء بشكل كامل بقيمة 16 مليون يورو.