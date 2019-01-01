أخبار الانتقالات: بلاتيني يُشيد بمبابي ونيمار يرفض التجديد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 19 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 19 نوفمبر 2019:

صراع إنجليزي على ضم ديان كولوسيفسكي في يناير

بحسب ما صرحت به صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد وأرسنال يستعدان للتنافس على ديان كولوسيفسكي صانع ألعاب نادي بارما الإيطالي.

تبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً 40 مليون جنيه استرليني، وقد وضع الشياطين الحمر والجانرز اللاعب السويدي ضمن أهدافهم في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

بلاتيني يُشيد بمبابي ويطمح في انتقاله ليوفنتوس

صرح ميشيل بلاتيني إنه يآمل ويرى إنه من الرائع أن يكون كيليان مبابي في يوفنتوس، ولكن يشك في أن البيانكونيري قادر على تحمل تكاليف انتقال نجم باريس سان جيرمان، فضلاً عن راتبه المرتفع.

وقد أضاف أن النجم الفرنسي وحامل لقب كأس العالم الماضي يمكن أن يكون النجوم الأول للسنوات الـ10 القادمة وأضاف قائلاً "لا أعرف ما إذا كان يوفنتوس يستطيع تحمل نفقاته الآن، وسيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل لأن قيمته ستزداد أكثر".

كلويفرت يُصرح "دي ليخت يشعر بالآسف"

صرح "باتريك كلايفرت" مدير أكاديمية برشلونة أن ماتيس دي ليخت يشعر ببعض الأسف بشأن قراره بالانضمام إلى يوفنتوس بدلاً من برشلونة في الصيف الماضي.

غادر اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من صفوف أياكس في الصيف الماضي، وكان من المتوقع أن يتبع خطى فرينكي دي يونج وينتقل إلى الكامب نو، لكنه بدلاً من ذلك انتقل إلى تورينو.

وقال كلايفرت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلاً "بالطبع يعتبر دي ليخت مدافعاً رائعاً ولكنه في النهاية اختار يوفنتوس، وأعتقد أنه آسف بعض الشئ، لكنه كذلك، عليك أن تختار خيارات في الحياة، وأحيانا تفعلها بشكل جيد وأحيانا بشكل سئ، وعليك أن تتعلم من قراراتك".

يوفنتوس والإنتر يتنافسان لإغراء سمولينج

بحسب ما صرحت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن يوفنتوس والإنتر يتنافسان من أجل إغراء كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد.

أثار الدولي الإنجليزي إعجاب الكثير خلال مدة إعارته مع نادي روما، ولذا تتنافس الفرق الإيطالية للحصول على خدماته.

نيمار يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

بحسب تقارير خاصة بصحيفة "سبورت" فقد نجا البرازيلي نيمار من فخ تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي كان سيبقيه حتى عام 2025.

لا يزال اللاعب الدولي مرتبط بعقد حتى 2022، مما منعه للانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، ولكن اللاعب حريص على عدم التجديد ليستطيع الانتقال ولن يناقش آي شروط تجديد مع إدارة البطل الباريسي.

أنباء عن ترشح لويس انريكي لقيادة منتخب إسبانيا

بحسب ما صرحت به بعض التقارير الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد عقد مؤتمرا صحفياً يوم الثلاثاء وسط تقارير تُفيد بأن لويس انريكي سيحل محل روبرت مورينو في قيادة المنتخب الإسباني.

حيث لم يخاطب مورينو وسائل الإعلام بعد فوزه على رومانيا بنتيجة (5-0) في واندا ميتروبوليتانو يوم الاثنين الماضي.