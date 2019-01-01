أخبار الانتقالات: تشيلسي يسعى خلف تشالوف وسالزبورج يرفض عرض برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

قائد تشيلسي يتمنى التوفيق لمورينيو مع توتنهام

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 23 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 23 نوفمبر 2019:

تشيلسي يضع فيودور تشالوف هدفاً بعد إنتهاء الحظر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي سبورت" أن تشيلسي يُخطط لضم فيودور تشالوف لاعب سيسكا موسكو في حال تم إلغاء حظر الشراء في يناير القادم.

بالتأكيد سيعرف البلوز موقفهم من الإستئناف بقضية الحظر في منتصف ديسمبر القادم، ليتعين عليهم معرفة إمكانياتهم في شراء لاعبين من عدمه، ولكنهم رغم عدم علمهم حتى الآن بالقرار فإنهم يتحركون بالفعل من أجل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً.

كريستيان إريكسن خارج حسابات مورينيو

بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" أن جوزيه مورينيو لا يضع كريستيان إريكسن في حساباته.

وأضافت الصحفية أن النجم الدنماركي لم يعد ضمن إهتمامات مدرب توتنهام الجديد بعد مغادرة بوتشيتينو، وخاصة في ظل تفكير اللاعب في الرحيل، لذا فلن يقف مورينيو في طريقه للمغادرة في يناير القادم.

مالك تشيلسي يتراجع عن فكرة بيع النادي بسبب لامبارد

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "التيليجراف" أن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي تراجع عن فكرة بيع النادي بعد إعجابه بما يُقدمه فرانك لامبارد المدير الفني للفريق.

كان الملياردير الروسي لديه النية في بيع النادي، وبالفعل قد وضعه في قائمة البيع لمدة عام ونصف، ولكن لم تكن هناك عروض مُناسبة له.

يوفنتوس يسعى خلف إيمرسون بالميري

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن إدارة يوفنتوس مهتمة بخدمات إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي .

وأضافت الصحيفة أن ماوريسيو ساري مدرب البيانكونيري يائس من فكرة تعزيز دفاعه في يناير القادم بمدافع إيطالي دولي من القائمة التي يرغب في ضمها، ولكنه يرى أن ضم مدافع البلوز أقرب للحدوث.

شارك إيمرسون في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الأن مع فريق تشيلسي .

سالزبورج يرفض عرض برشلونة لناشئه الصغير

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ترانسفير ماركت" أن برشلونة قد قدم عرضاً بقيمة 15 مليون يورو لنادي ريد بول سالزبورج لضم اللاعب الشاب كريم أديمي ولكنه قُوبل بالرفض.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يلعب حالياً في الفريق الثاني للفريق النمساوي وهو فريق ليفرينج وينشط في دوري الدرجة الثانية القدرة على اللعب بشكل رائع في مركزي الجناح وخط الوسط.

وأضافت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند أيضاً مُهتم باللاعب أديمي، والذي يعتبر بديلاً محتملاً في حال بيع جيدون سانشو في الصيف القادم.

جوزيه مورينيو لن يتخلى عن هاري كين

صرح جوزيه مورينيو بشكل صريح إنه لا يرغب في بيع هاري كين، ولذا فجميع محاولات الأندية لضم اللاعب مرفوضة.

وأضاف مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق واصفا محاولات الأندية التي تتنافس لضم مهاجم توتنهام بأنها "مهمة مستحيلة"