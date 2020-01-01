أخبار الانتقالات: نابولي يسعى خلف مهاجم سبال والإستثمار السعودي يتفاوض مع نيوكاسل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 27 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 27 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 27 يناير 2020:

أياكس يستفيد من صفقة إريكسن

بحسب ما أفادت به صحيفة "أثليتك" فإن نادي أياكس سيحصل على 10% من أي رسوم يحصل عليها توتنهام نظير بيع كريستيان إريكسن.

من المتوقع أن ينضم صانع الألعاب الدنماركي إلى الإنتر قبل إنتهاء نافذة الانتقالات الشتوية وأفادت التقارير أن السبيرز سيتحصل على مبلغ 20 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، وهذا يعني أن خزينة الفريق الهولندي ستنتعش بمبلغ وقدره 2 مليون يورو.

ليدز يستكمل مفاوضاته مع جان كيفين أوجستين

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن ليدز يونايتد يتطلع إلى استكمال مفاوضاته مع جان كيفين أوجستين لتوقيع العقد اليوم.

لاعب لايبزيج البالغ من العمر 22 عامًا أصبح لاعباً حرا بعد انتهاء عقده مع الفريق، ويُذكر أنه يلعب حالياً لصالح موناكو على سبيل الإعارة.

صندوق الاستثمار السعودي يتفاوض لشراء نيوكاسل

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "البي بي سي سبورت" أن محادثات صندوق الاستثمار السعودي وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته لشراء نادي نيوكاسل يونايتد .

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة شراء النادي من الجانب السعودي نحو 340 مليون جنيه استرليني.

وأشارت التقارير أن المفاوضات بين مايك آشلي المالك الحالي للنادي وبين صندوق الاستثمار السعودي العام مستمرة منذ عدة أشهر.

كريستال بالاس يرفض عرض آيندهوفن

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" أن كريستال بالاس قد رفض عرضاً بقيمة 4.2 مليون جنيه استرليني من نادي آيندهوفن مقابل من أجل اللاعب باتريك فان انهولت.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي لا يُمانع بيع اللاعب ولكنه يرغب في الضغط على الفريق الهولندي من أجل رفع قيمة العرض.

نابولي يسعى خلف مهاجم سبال

أفادت بعض التقارير الرياضية الإيطالية بما فيها صحيفة "سكاي سبورت" أن نابولي يتطلع إلى التعاقد مع أندريا بيتانيا نجم نادي سبال ، وقد تم عرض 21 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

يتطلع النسور الإيطالية إلى تعزيز قوتهم الهجومية قبل إغلاق نافذة انتقالات يناير.

برشلونة يحول أهدافه الهجومية إلى تشيلسي

يتعجل مسئولي نادي برشلونة في البحث عن مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية خلال الموسم الحالي بحثاً عن مهاجم بعد إصابة النجم لويس سواريز

المفاوضات مع أوبامينج تأخرت كثيراً خاصة مع تمسك أرسنال به لذلك لن يكون متاحاً إلا في الميركاتو المُقبل، بينما معظم الأندية متمسكه بنجومها حتى نهاية الموسم .

وتحولت الأنظار سريعاً إلى أوليفيه جيرو لاعب نادي تشيلسي الذي كان قريباً من الرحيل إلى الإنتر لكن المفاوضات تعثرت لذلك يرغب برشلونة بسرعة حسم ضمه حتى إذا كان على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور .

تشيلسي يدخل في منافسة ليفربول على إيسكو

دخل نادي تشيلسي في منافسة ليفربول من أجل النجم الإسباني إيسكو القريب من الرحيل عن نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية .

إيسكو لم ينجح في فرض نفسه على تشكيلة زيدان في ظل مراقبة العديد من الأندية له، فهناك احتياج كبير من جانب ليفربول للاعب الذي سيشغل مركز صناعة اللعب .

بينما نادي تشيلسي يريد تدعيم مراكزه الهجومية بعد رحيل هازارد خلال الموسم الماضي، الجدير بالذكر أن المفاوضات ستستمر خلال النصف الثاني من الموسم على أن يكون القرار الأخير في الميركاتو الصيفي

انتقال أدريوزولا إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

انتقل اللاعب الإسباني الشاب أدريوزولا من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء كما ذكرت بعض الصحف .

إدارة الريال رفضت أن تضع بند أحقية الشراء مع اللاعب خوفاً من تألقه مع البايرن والاحتياج إليه مع نهاية الموسم، حيثُ تركت الباب مفتوحاً لأي مفاوضات في نهاية الموسم .

الجدير بالذكر أن الظهير الأيمن الشاب لم يأخذ الكثير من الفرص تحت قيادة زيدان إلا أن ظهوره الأول مع الفريق في بداية الموسم لم يكن جيداً .

كافاني يرفض عرض مانشستر يونايتد

رفض نجم نادي باريس سان جيرمان أديسون كافاني العرض المُقدم من جانب مانشستر يونايتد من أجل الرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لأنه يرغب في شراء عقده كاملاً .

كافاني اجتمع مع بعض وكلاء نادي مانشستر للاستماع إلى خطة الفريق للعودة إلى دوري الأبطال لكنه لم يقتنع كثيراً بالإضافة إلى تفكيره في عدم خوض تجربة الإعارة تماماً .

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب لكن المفاوضات فشلت بشكل مفاجئ.