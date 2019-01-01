أخبار الانتقالات: ميسي يُدعم برشلونة بشأن أولمو وصراع إسباني على شكرينيار

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 18 نوفمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم 18 نوفمبر 2019:

باتشوايي عازم على البقاء في تشيلسي

بحسب ما أفادت به تقارير صحفية خاصة بـ"جول" أن ميتشي باتشوايي قد صرح لرغبته في الاستمرار مع تشيلسي والقتال من أجل الحصول على مكان أساسي في الفريق بدلاً من السعي إلى الانتقال في يناير القادم.

كان على باتشوايي أن يكون راضياً عن كونه مُهاجم بديل لتامي إبراهام هذا الموسم، على الرغم من تسجيله لخمسة أهداف في 11 مباراة خاضها مع البلوز.

كانت هناك الكثير من الإشاعات التي تُشير إلى محاولة اللاعب صاحب الـ26 عاماً للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه يُصر على أنه لا يزال يشعر داخل تشيلسي بأنه في منزله.

نابولي يضع ساندير بيرج نصب عينيه

نقلاً عن جريدة "جازيتا ديلو سبورت" فإن إدارة نابولي تدرس ضم ساندير بيرج لاعب خط وسط جينك البلجيكي.

وضع الأزوري أنظارهم على اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، مع استعداد كارلو أنشيلوتي للتخلي عن خوسيه كاييخون ودريس ميرتنز.

شارك بيرج في 19 مباراة مع جينك في جميع المسابقات هذا الموسم، واستطاع أن يُسجل هدفين.

ميسي يدعم إدارة برشلونة في السعي لضم داني أولمو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "دون بالون" أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يدعم إدارة برشلونة في السعى لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب.

كان اللاعب الشاب صاحب الـ21 عاماً صاعداً من أكاديمية اللا ماسيا قبل الانتقال إلى الفريق الكرواتي في عام 2014.

إدارة البلاوجرانا مُهتمة الآن بإعادة لاعب الجناح إلى الكامب نو.

تشيلسي يسعى خلف جيلهاردت مهاجم ويجان

وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" أن تشيلسي مهتم بجو جيلهاردت مهاجم ويجان.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام يتابعون أيضاً تقدم اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً قبل فتح نافذة الانتقالات القادمة في يناير.

سجل جيلهاردت هدفاً وحيداً في 6 مباريات خاضها مع ويجان في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية هذا الموسم.

صراع مُحتمل بين كبار إسبانيا على شكرينيار

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلو سبورت" أن برشلونة وريال مدريد مهتمان بميلان شكرينيار مدافع الإنتر.

وأضافت الصحيفة أن النيراتزوري مستعدون للاستماع إلى عروض الفريقين في يناير القادم.

ظهر شكرينيار في جميع مباريات الإنتر الـ12 هذا الموسم، وقدم أداءً رائعاً جذب الفرق الكبرى لمتابعته.

روما يسعى لإعادة نيكولا كالينيتش إلى أتلتيكو مدريد مرة آخرى

وفقاً لما نقلته "ماركا" عن كرة القدم الإيطالية أن روما يسعى لإعادة المهاجم نيكولا كالينيتش إلى أتلتيكو مدريد.

كان اللاعب مُعاراً من الفريق الإسباني، ولكن بعدما أصيب صاحب الـ32 عاماً قررت إدارة الذئاب الإيطالية إعادته مرة آخرى إلى ٍإسبانيا في يناير القادم من أجل توفير بعض الأموال.

لم يُشارك كالينيتش إلا في خمس مباريات مع روما منذ بداية الموسم.