أخبار الانتقالات: تشيلسي يريد ميلينكوفيتش سافيتش ومورينيو ضمن خطط أرسنال

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 3 سبتمبر 2019.

مدرب ليفانتي: إيقاف ميسي أمر مستحيل

إهتمام واضح من بوروسيا دورتموند للجناح الشاب فيران توريس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة ماركا الإسبانية أن هناك تحركات من بوروسيا دورتموند لضم فيران توريس لاعب فالنسيا.

تم ربط اللاعب صاحب الـ19 عاماً بالانتقال إلى ليفربول وبرشلونة، كما أبدى فريق توتنهام اهتمامه باللاعب.

لكن يبدو أن الفريق الألماني يراقب الجناح الناشئ ويرغب في استقطاب لاعب منتخب إسبانيا للناشين تحت 21 عاماً.

تشيلسي ينضم للصراع القائم حول ضم ميلينكوفيتش سافيتش

أفادت بعض التقارير الصحفية أن تشيلسي يسعى للتوقيع مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، على الرغم من صعوبة الوصول للاعب نظراً لسعر اللاعب المرتفع.

أرتبط اسم اللاعب في المواسم الأخيرة بالانتقال إلى فرق كثيرة وكبيرة أمثال مانشستر يونايتد، يوفنتوس، ميلان والإنتر.

وبحسب صحيفة "Calciomercato" فقد انضم تشيلسي الآن إلى سباق المنافسة على ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، لكن عرضه البالغ 60 مليون يورو أقل من العرض المتوقع من البيانكونيري والذي قدرته بعض التسريبات الغير مؤكده بأنه وصل إلى 90 مليون يورو.

مورينيو يعود من بوابة أرسنال في حال ذهاب أوناي إيمري

هناك بعض التقارير التي تُشير لاقتراب المدير الفني مورينيو من تولي المسؤولية الفنية لفريق أرسنال خلفاً أوناي إيمري.

فبحسب ما ورد، فقد التقى مورينيو بالفعل مع رئيس كرة القدم في الجانرز، ومن الممكن أن يحل محل إيمري، خاصة في ظل انتشار تقارير تفيد بوجود الكثير من المشاكل بين المدير الفني ولاعبين كبار في الفريق.

إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحفاظ على ماركينيوس لمدة أطول

وفقاً لما نشرتة صحيفة "Le10Sport" أن ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان على وشك توقيع عقد جديد مع الفريق.

المدافع البرازيلي بفالعل لديه عقد مع البطل الفرنسي حتى صيف 2022، لكن أبطال الدوري الفرنسي حريصون على تمديد فترة إقامته إلى ما بعد ذلك.

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى باريس سان جيرمان في عام 2013 قادماً من روما.

مانشستر يونايتد يستعد لتعيين مدير رياضي في الفترة المقبلة

مانشستر سيتي يسعى لضم مهاجم ستيوا بوخارست الروماني

صرح بوجدان فينتيلا المدير الفني لنادي سيتوا بوخارست الروماني أنه يتوقع 30 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة 30% من أرباح البيع في المستقبل للاعب فلورينيل كومان من أجل انضمامه إلى مانشستر سيتي.

استطاع كومان مؤخراً أن ينضم للمنتخب الروماني، وقد سجل 6 أهداف في 18 مباراة خاضها هذا الموسم.

وصرح فينتيلا بحسب ما أوردته صحيفة "DigiSport" قائلاً: "كانت هناك مناقشات مع بعض الأشخاص من نادي مانشستر سيتي من أجل شراء اللاعب فلورينيل كومان.

بيرث جلوري يُقدم عرضاً مُختلفاً لضم زلاتان إبراهيموفيتش

قدم نادي بيرث جلوري الأسترالي عرضاً جريئاً للتعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش، ووفقاً لصحيفة "The West Australian" أن العرض مازال في مراحله المُبكرة.

وأضافت الصحيفة أن نادي جلوري يريد توقيع النجم السويدي لفترة قصيرة جدا تسمح له بالتوقيع لنادي أوروبي آخر في يناير القادم.

ومع ذلك لم يُناقش وكيل إبراهيموفيتش شروط العقد المحتملة مع النادي حتى الأن، مما يُيشر إلى أن الصفقة حتى الأن قيد الإنتظار.