أخبار الانتقالات: بوجبا يريد الرحيل وريال مدريد يُركز على موهبة ليون

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديز في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن يساعدوا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان .

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة بإستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي .

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسن من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم .

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنتهي مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية .

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم، 4 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020:

بيكهام منح مودريتش عقدًا قياسيًا للانضمام لإنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام في الحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن بيكهام سيعرض راتبًا قياسيًأ في صفوف إنتر ميامي ليكون واحد من ثلاثة مسموح للفريق بمنحهم عقدًا غير مرتبط بشروط مادية لرابطة الدوري.

وينتهي العقد الحالي للوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي مما يعني إمكانية رحيله بمبلغ مالي قليل أو حتى بشكل مجاني لعلاقته الطيبة بإدارة الملكي.

ويسعى بيكهام أيضًا لضم اللاعب إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وهو الذي أراد الرحيل لأتلتيكو مدريد قبل أيام لكن الصفقة فشلت.

والدة كافاني تروي تفاصيل فشل انضمامه إلى أتلتيكو مدريد

عبرت بيرتا جوميز، والدة إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، عن غضبها من رئيس أتلتيكو مدريد بسبب فشل صفقة انضمام نجلها للروخي بلانكوس.

وقالت والدة كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية: "لا أفهم سبب تصريحاته الوحشية، لقد آلمتنا كثيراً لقد كان من الخطأ أن يطلب شقيق كافاني ووكيله مكافأة توقيع".

وتابعت: "هذا الرجل كان يجب عليه أن يخبر جمهور فريقه لماذا لم ينضم لهم كافاني بصدق، هذا لأن باريس سان جيرمان لم توافق على رحيله في البداية، وثانياً لأن أتلتيكو لم ينفذ ما طلبته إدارة باريس عندما وافقت".

وواصلت: "لقد فعل ابني كل ما في وسعه لإتمام الصفقة، لقد ضغط على باريس، لقد كان على استعداد لتخفيض راتبه فقط أراد أن يلعب مع دييجو سيميوني".

وأكملت: "المال ليس هدف كافاني، فإن أراد المال كان يمكن أن يذهب إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو الدوري الأمريكي إلى إنتر ميامي الذي قدم عرضاً كبيراً، ولكن ابني محترف والضغط الذي مارسه على باريس سان جيرمان للخروج هو وصمة عار في حياته".

بقرار من زيدان .. ريال مدريد يحول بوصلته لمراهق ليون

ذكرت بعض الصحف المحسوبة على ريال مدريد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع مسؤولي ليون، من أجل الحصول على توقيع المراهق الصغير رايان شرقي.

من جانبها، نقلت صحيفة "آس" المدريدية عن مصادر فرنسية، أن صاحب الـ16 عامًا، أصبح آخر الجواهر النفيسة التي يستعد ليون لتصديرها لكبار أوروبا في المستقبل القريب، بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة على مدار السنوات الماضية، من نوعية كريم بنزيما، ألكسندر لاكازيت، صامويل أوميتيتي وآخرون.

وذكر المصدر أن زيدان من أشد المعجبين بالجزائري الأصل، ولديه رغبة في التعاقد معه، استكمالاً للسياسة المتبعة في السنوات الماضية، باستقطاب ألمع المواهب الخام في شتى بقاع الأرض.

أتلتيكو مدريد يفاوض راكيتيتش لضمه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط ملعب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن دييجو سيميوني يريد الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن إدارة أتلتيكو مدريد قد تواصلت مع راكيتيتش بالفعل من أجل استطلاع رأيه في فكرة الانضمام لصفوف الروخي بلانكوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" والتي أكدت أن دييجو سيميوني يريد الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بوجبا يجدد رغبته في الرحيل من مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد مازال يرغب في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم بوجبا، بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، بناء على رغبة زيدان مدرب الفريق الإسباني.

وأخبر بوجبا زملائه في غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر، برغبته في الخروج من صفوف النادي خلال الصيف القادم.

رئيس بايرن ميونخ يؤكد اهتمام ناديه بالتعاقد مع ساني

لم ينفِ هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ ، اهتمام ناديه بالحصول على خدمات ليوري ساني، لاعب مانشستر سيتي ، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاينر هو الآخر أكد عزم بايرن ميونخ الظفر بساني، حيث قال في تصريحات للصحافة "ليوري ساني هو لاعب عظيم نحن نهتم به، وهي الحقيقة المعروفة للجميع.".

كما أضاف "الآن علينا أن ننظر كيف سيعود مجددًا بعد الإصابة الطويلة.".