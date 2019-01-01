أخبار الانتقالات: سولشاير يعرض ماتيتش وروخو للبيع ومارسيليا الأقرب لضم فوزي غلام

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 24 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019:

سولشاير يرغب في التخلص من ماتيتش وروخو

بحسب ما أفادت به صحيفة "ميرور" أن كلٌا من نيمانيا ماتيتش ماركوس روخو تم إخبارهم أنهما قد يغادران مانشستر يونايتد في يناير القادم.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي ليس في خطط أولي جونار سولشاير للفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتخلص من الثنائي في الميركاتو القادم إذا تم العثور على عرض جيد من أجلهم.

جدير بالذكر أن ماتيتش مطلوب من قبل فريقين بالدوري الإنجليزي، في حين أن روخو يجذب اهتمام العديد من الأندية خارج إنجلترا.

وكيل أندري راديو يصرح "لن يعود للإنتر"

بحسب ما صرح به وكيل اللاعب أندري رادو أن اللاعب مستمر مع فريق جنوى على سبيل الإعارة.

وأضاف أوسكار دامياني وكيل اللاعب في حديثة إلى جريدة "أخبار الإنتر" قائلاً "رادو يلعب بانتظام مع الفريق ويُحسن من أدائه، ولن يعود إلى ناديه الإنتر كما تقول الشائعات، فلن يكون من المنطقي أن ينتقل في يناير بعدما يُقدمه من مستوى جيد".

مارسيليا الأقرب لضم فوزي غلام

بحسب ما أفادت به صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن نادي مارسيليا يسعى لضم ظهير أيسر نابولي اللاعب فوزي غلام.

وأضافت الأنباء أن الصفقة قريبة من الإتمام خاصة في ظل سعي جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد للنسور ببيع اللاعب في يناير، ومع وحرص مارسيليا للتعاقد مع اللاعب الجزائري فقد ينتقل في الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن غلام كان قد انتقل إلى نابولي في عام 2014 وقد كافح من أجل يلعب بشكل منتظم مع الفريق بعد إصابته الآخيرة التي عانى منها منذ موسمين.

أرسنال يسعى خلف ناشئ مانشستر يونايتد

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن لاعب مانشستر يونايتد الناشئ أوماري فورسون أصبح هدفاً لفريق أرسنال .

انضم اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً إلى الشياطين الحُمر قادماً من توتنهام في يناير الماضي، وانضم اللاعب الموهوب لفريق الناشئين تحت 18 عاماً على الرغم من صغر سنه.

فالنسيا يضع كانسيلو على رأس قائمة اهتماماته

بحسب ما أفادت به بعض الصحف الإسبانية أن فالنسيا قد وضع جواو كانسيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي كأولوية قصوى لاحتياجات الفريق في سوق انتقالات يناير القادم.

سيكون النادي حريصاً على ضم اللاعب ولو على سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خاصة أن اللاعب يفكر في الانتقال بعد حصوله على دقائق لعب محدودة مع السيتيسينز.

وأضافت بعض الصحف أن بيب جوارديولا سيكون متردداً في السماح لكانسيلو بالرحيل، خاصة بعد الإصابات الكثيرة التي عانى منها الفريق في الشهر الماضي.

برشلونة يسعى لإعارة توديبو وليس بيعه

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لا يريد بيع جان كلير توديبو بل يريد فقط إعارته في يناير القادم.

انضم توديبو البالغ من العمر 19 عاماً إلى البلاوجرانا قادماً من نادي تولوز الفرنسي في العام الماضي، لكنه لم يُشارك إلا في 5 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين، وتم ربط اللاعب بالانتقال إلى ميلان و بايرن ليفركوزن في الميركاتو القادم، لكن يبدو أن الفريق لا يسعى لبيعه بل يسعى لإعارته بشكل مؤقت.

لا يزال برشلونة يعتبر جان كلير توديبو لاعباً هاماً لمستقبل الفريق، وعلى الرغم من رفع سعر اللاعب إلا أن هناك اهتمام واضح من فرق إنجليزية، ألمانية، إيطالية وفرنسية باللاعب، ولكن يفكر البلاوجرانا في إعارة اللاعب لفريق يُشارك في الدوري الأوروبي ليُزيد من خبرة اللاعب في المباريات الأوروبية.