أخبار الاتحاد اليوم | هل يُحرم الاتحاد من لاعبه الـ12؟، ونياكاتي يفتتح أهدافه

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يهزم الفيحاء وديًا، ونياكاتي يفتتح سجل أهدافه

حقق الاتحاد مساء أمس انتصارًا وديًا على الفيحاء بنتيجة 3-1، وقد سجل أهدافه الثلاثة عبد الإله الحافظ ويوسف نياكاتي ورومارينيو.

🎥 | شاهد ملخص ودية الاتحاد امام الفيحاء ٣-١ https://t.co/ah7TDJZXJT pic.twitter.com/DNzCdZgDHk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 10, 2021

المهاجم القادم من الوحدة هذا الموسم افتتح سجل أهدافه مع العميد، وقد سبق أن خاض مباراتين بواقع 17 دقيقة فقط في الدوري السعودي لم يستطع التسجيل خلالها.

كونترا يكشف كواليس مثيرة عن مفاوضاته مع الاتحاد

كشف كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد عن اتفاقه مع النادي بعد نهاية الموسم الماضي على خلافة فابيو كاريلي في تدريب الفريق، مشيرًا إلى أن الرئيس أنمار الحائلي تراجع عن ذلك بعد النتائج الجيدة للمدرب البرازيلي.

إذ قال في تصريحات صحفية "حققت نتائج جيدة مع الاتحاد، 3 انتصارات وتعادل، لكن قد تتم إقالتي بعد أسبوعين حال تحولت النتائج إلى سلبية".

أضاف "تواصلت مع الاتحاد بداية الصيف وسارت المفاوضات جيدًا وكانت العقد المقدم جيدًا من الناحية المالية، اتفقت مع المدير الرياضي على كافة بنود العقد، لكن الرئيس تراجع عن الفكرة فيما بعد وقرر استمرار فابيو كاريلي لأن النتائج كانت جيدة".

رفض استئناف الاتحاد وتهديده بحرمانه من جماهيره

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتحاد بشأن العقوبة التي فُرضت عليه من لجنة الانضباط لمخالفات تتعلق بجماهيره خلال مواجهتي النصر والتعاون.

كانت لجنة الانضباط قد عاقبت الاتحاد بفرض غرامة قدرها 65 ألف ريال نظير إلقاء جماهيره لأكثر من 15 علبة خلال مواجهة النصر، وغرامة قدرها 42500 ريال لإلقاء جماهيره 3 علب مياه خلال مباراة التعاون.

وقد فرضت على الاتحاد كذلك عقوبة معلقة لمدة 6 أشهر تتمثل في حرمانه من الجماهير حال تكرر رمي علب المياه على أرض الملعب

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