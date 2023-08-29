أخبار الاتحاد اليوم | موقف بنزيما من الكلاسيكو أمام الهلال، وسر نظافة الشباك

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أغسطس 2023

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سانتو: الطبيب يحسم موقف بنزيما أمام الهلال

أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أن موقف مهاجم الفريق، كريم بنزيما، من مواجهة الهلال في الجولة القادمة من دوري روشن سيُحسم بواسطة طبيب الفريق.

النجم الفرنسي كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الوحدة مساء أمس غادر على أثرها الملعب، وقد أعلن ناديه خضوعه لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على حقيقة التشخيص ومدة وكيفية العلاج.

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الاتحاد يُعادل رقمه القياسي الدفاعي

عادل الاتحاد رقمه القياسي الخاص بعدد المباريات المتتالية دون استقبال أهداف في الدوري السعودي، وذلك بعد فوزه 3-0 على الوحدة في الجولة الرابعة مساء أمس.

العميد رفع عدد مبارياته المتتالية بشباك نظيفة في الدوري إلى 7، ليُعادل بذلك رقمه الذي حققه في الموسم الماضي تحت قيادة نونو سانتو.

جروهي: الهجوم بداية الدفاع في الاتحاد

أبدى مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد سعادته الكبيرة بالفوز على الوحدة يوم أمس 3-0 والحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي، حيث لم يستقبل العميد أي هدف حتى الآن.

وأوضح جروهي أن هذا الإنجاز المهم ناتج عن تضافر جهود اللاعبين جميعًا، وأضاف في تصريحاته عقب اللقاء "نلعب بأداء جماعي منسجم ونحقق الفوز بجهد الجميع، تنظيمنا الدفاعي يبدأ من الهجوم، المهاجمون يضغطون على الخصم بعد فقدان الكرة قبل أن تصل إلى خط الدفاع".

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