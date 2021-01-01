أخبار الاتحاد اليوم | تدعيم ثنائي أمام الرائد .. وتحديد موقف الشنقيطي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 18مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ضربة مزدوجة للاتحاد والهلال .. فقدان عناصر مهمة في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية عن ضربة موجعة متوقعة لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ستضربه في لقاء الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والهلال يتواجهان يوم التاسع من شهر أبريل المقبل، ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد ينتظر تحديد موقف الشنقيطي

أجرى مهند الشنقيطي، مدافع نادي الاتحاد فحوصات طبية على موضع إصابته في مفصل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الفتح، بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مسؤولي الاتحاد ينتظرون نتائج الفحوصات، حيث ستوضح نوعية الإصابة، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف المقبلة.

رودريجيز وحمدان يدعمان الاتحاد أمام الرائد

شهدت تدريبات نادي الاتحاد، عودة مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز، جناح الفريق، وحمدان الشمراني الظهير الأيس، بينما غاب الثنائي مهند الشنقيطي وعبد الرحمن اليامي.

تدريبات الاتحاد شهدت انخراط الثنائي رودريجيز والشمراني مجددًا، بعد إتمام الأول لبرنامج التأهيل، وتعافي الثاني من إصابة عضلية بسيطة، استعدادًا لمواجهة الرائد بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

هاسي يطور أسلحة الرائد استعدادًا للاتحاد

حرص الألباني بيسنيك هاسي، مدرب فريق نادي الرائد، على تطوير مهارات الاستلام وتسليم الكرة، خلال خصة تدريبية أمس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

وفرض هاسي مناورة على كامل مساحة الملعب، قام اللاعبين بتنفيذ اللاعبين الجمل الفنية التي طلبها منهم، ويكثف المدرب اليوم وغدًا، الإعداد لمواجهة الاتحاد.