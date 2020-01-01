أخبار الاتحاد اليوم | منافسة إسبانية لضم بلهندة وكريري يوضح تصريحاته

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 20 مايو 2020 ...

الأهلي: ليس لدينا علاقة بأزمة المولد.. قضية بين الاتحاد واللاعب

أكد مصدر خاص في إدارة النادي الأهلي للصحيفة أن مطالبات نادي الاتحاد المالية للاعب سعيد المولد «أمر شخصي» وليست للأهلي علاقة به، لا من قريب أو بعيد.(طالع التفاصيل)

الزمالك .. درس إلى الاتحاد للتعلم من كبوته!

انشغلت كافة الأندية بأزماتها التي يخلفها لها انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم يومًا تلو الآخر، توقفت الحياة في الملاعب، ولا صوت يعلو فوق صوت معاناة الأندية مع طريقة سداد رواتب اللاعبين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وغيرها من الجهات، لكن الوضع في نادي الاتحاد السعودي مختلف، فالمعاناة في أي نادٍ، إذا حلت بالعميد تتضاعف صورتها..(طالع التفاصيل)

كريري: لم أقصد الإساءة للاتحاد

قال سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق، إنه لم يقصد الإساءة للاتحاد خلال حديثه السابق أو أي نادٍ آخر.

وأضاف نجم الاتحاد والهلال والشباب السابق، أن كل التقدير والاحترام لصالح الاتحاد وتم فهم حديثي بشكل خاطئ.

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منافسة إسبانية للاتحاد على ضم بلهندة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك منافسة من كلًا من ريال بيتيس وإشبيلية على ضم المغربي يونس بلهندة لاعب جالطة سراي.

وينوي اللاعب الرحيل عن جالطة سراي، حيث هناك اهتمام سعودي قوي لضم بلهندة من جانب الاتحاد والهلال وأيضًا كان النصر قد ظهر في دائرة المهتمين لضم اللاعب.