أخبار الاتحاد اليوم | مصير البرازيلي رومارينيو وبطاقة حمراء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ...

أموال آل الشيخ ومفاجأة رومارينيو.. عناوين الصحف السعودية والمصرية 9 يونيو

تحدثت صحيفة "عكاظ" عن مستقبل البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد ومصيره مع العميد في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

كماتشو والسومة وأكثر 10 صفقات مؤثرة في تاريخ الدوري السعودي

يبقى الدوري السعودي للمحترفين واحدًا من أقوى وأفضل الدوريات في منطقة الشرق الأوسط طوال تاريخه نظرًا لحجم التنافس القوي في البطولة بوجود العديد من الفرق الكبيرة أمثال الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والشباب، وشهدت على مدار تاريخها مجموعة صفقات قوية جدًا، وصاحبة تأثير كبيرة.(طالع التفاصيل)

رومارينيو يُحذر بالرحيل .. وإدارة الاتحاد ترد

أفادت صحيفة عُكاظ السعودية أن رومارينيو مهاجم الاتحاد حذر الإدارة بالرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات القادمة ما لم يحصل على مستحقاته المتأخرة في يونيو الجاري.(طالع التفاصيل)

طرد من عالم آخر – أغرب قصة إشهار بطاقة حمراء في مواجهة الاتحاد والشباب

الدوري السعودي مزدحم بالقصص الغريبة والطريفة والمثيرة، واليوم نتحدث عن قصة حدثت خلال مواجهة الاتحاد والشباب قبل سنوات.

الفريقان تنتظرهما مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا لكن من المتوقع أن تُلعب في يوليو أو أغسطس القادمين، خاصة مع الأخبار عن رفض الاتحاد العربي فكرة إلغاء البطولة.(طالع التفاصيل)