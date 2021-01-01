أخبار الاتحاد اليوم | تأجيل ملف الأحمدي وتحذير من الكفاءة المالية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي: ما وصل له الاتحاد إنجاز

يرى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، أن حالة التوازن التي خلقها بالفريق هي ما جعلته لا يتأثر بغياب أي لاعب، مؤكدًا أن اللاعبين تفهموا فكره بشكل جيد، وهو ما انعكس في الملعب. ( طالع التفاصيل )

تأجيل ملف الأحمدي

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن إدارة الاتحاد والمغربي كريم الأحمدي؛ لاعب وسط الفريق، لم يفتحا ملف تجديد عقده، رغم دخوله الفترة الحرة نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحفية إلى أن الثنائي أجل الأمر إلى نهاية الموسم، منعًا لتشتيت تركيز اللاعب، في ظل اقتراب انتهاء المنافسة على لقب الدوري.

تحذيرات للاتحاد والنصر .. لجنة الكفاءة المالية تخاطب عدد من الأندية

تواصل لجنة الكفاءة المالية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عملها بشكل دوري، لمتابعة ديون الأندية والمخالفات المالية، منذ أن بدأت عملها بشكل رسمي في يناير الماضي. ( طالع التفاصيل )

من يفوز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

مع اقتراب الدوري السعودي 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات رباعي المقدمة المتبقية ومن يفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم؟ ( طالع التفاصيل )

24 مناسبة والحزم ضحية مستمرة .. السعوديون محرزوا الهاتريك خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أحرز عبدالله المقرن لاعب الرائد "هاتريك" في مرمى العين في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود اللاعب السعودي للظهور مرة أخرى في تسجيل الهاتريك، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يحرز "هاتريك" من اللاعبين المحليين خلال آخر 10 سنوات من الدوري السعودي للمحترفين.

13 لاعبًا في وقتٍ سابق خلال آخر 10 سنوات بالدوري السعودي للمحترفين أحرزوا 24 هاتريك، وسنرصد لكم هؤلاء اللاعبين وأهداف "الهاتريك" الخاصة بهم خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )