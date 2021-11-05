أخبار الاتحاد اليوم | قرار جديد من كونترا .. وسبب غياب المولد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب غياب فهد المولد عن لقاء الاتحاد والفتح

كشفت تقارير صحفية، عن سبب غياب فهد المولد مهاجم الاتحاد عن مباراة فريقه أمام الفتح، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجهاز الطبي لفريق الاتحاد، فضّل إراحة فهد المولد وعدم إشراكه في مواجهة الفتح، بسبب معاناته من الإصابة، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية يوم الثلاثاء الماضي.

أول قرارات كونترا بعد الفوز على الفتح بثلاثية

اتخذ المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، أول قراراته بعد تحقيق فريقه الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد.

وأشار الإعلامي علاء سعيد إلى أن كونترا قرر منح لاعبي الاتحاد راحة لمدة 5 أيام، بعد تجاوز الفتح بالدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يطلب من اتحاد الكرة حكامًا أجانب أمام الطائي

طلبت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من إدارة اتحاد الكرة السعودي، استقدام حكام أجانب في مباراة الطائي المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الطائي يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد تأجيل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، والتي كان مقررًا لها يوم 21 من نفس الشهر، بسبب ارتباط الهلال بمباراة نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23.

حجازي: هدفنا الفوز في كل مبارياتنا

أكد المصري أحمد حجازي، مدافع فريق نادي الاتحاد، على أنه سعيد جدًا بالفوز على الفتح، وأن فريقه يلعب كل مباراة من أجل الفوز فقط وتحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

حجازي قال عقب مباراة الفتح، أن أي فريق في الدوري معرض أن يحدث له تذبذب وتراجع في المستوى، مشددًا على أن هذا الأمر طبيعي.