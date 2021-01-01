أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يعوض الغيابات الدولية .. ومحاولة الحصول على شهادة الكفاءة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بقير وتراجع حجازي

الاتحاد يحول مبلغ جلب حكام أجانب لمواجهة الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قامت بتحويل مبلغ جلب حكام أجانب، من أجل إدارة مباراة الفريق أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو السعودية.

وأشار أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن القرار جاء بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الدور الأول بين الفريقين بشهادة جميع الحكام، مشيرًا إلى أن هذا لا يلغي ثقتهم بالحكم المحلي. " اقرأ التفاصيل "

حالة خاصة في الاتحاد والأهلي صداع كبير .. أزمات الأندية السعودية خلال التوقف

قبل التوقف الدولي الحالي، كان الجميع في الدوري السعودي من المحترفين ينتظره، كفترة نقاهة بعد ضغط المباريات الكبير في الفترة الأخيرة، واشتداد حدة المنافسة على اللقب، فالجميع في حاجة لفترة راحة، لإعادة شحن الحماس والروح من جديد، لدخول الست جولات المتبقية على نهاية الموسم، بالصورة المطلوبة نفسيًا وبدنيًا وفنيًا، لكن قبل أيام من التوقف بدأت الصورة تصير رمادية..

مشكلات بالجملة حلت، ربما ليست بجديدة، لكنها تزداد تعقيدًا، ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة الحالية، منها ما لا بد حله على الفور، ومنها ما سنرى عواقبه عقب انتهاء التوقف. " اقرأ التفاصيل "

كاريلي يعوض الدوليين بالشباب في تدريبات الاتحاد

اعتمد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على بعض اللاعبين الشباب بتدريبات الفريق الأول، في ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين انضموا لمنتخبات بلادهم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كاريلي سيحدد أسماء اللاعبين الشباب، تمهيدًا لإخطارهم رسميًا من جانب إدارة الكرة، حيث منح العميد لاعبيه راحة لمدة 4 أيام بعد مباراة الرائد الماضية.

الاتحاد يحاول الحصول على شهادة الكفاءة المالية

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لإنهاء أزمة الديون وضمان استخراج شهادة الكفاءة المالية، وذلك بتوفير سيولة مالية خلال الأسابيع المقبلة، لسداد الالتزامات المطلوبة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير سيولة مالية من أجل سداد الرواتب المتأخرة للاعبين والعاملين بالنادي، بالإضافة للمستحقات المالية للأندية المحلية والخارجية المدربين واللاعبين السابقين، للحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الصيف المقبل.