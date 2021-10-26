أخبار الاتحاد اليوم | عقوبة ضخمة بحق المولد، وبروتوكول جديد للمشجعين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يفرض عقوبة كبيرة بحق المولد

فرضت إدارة نادي الاتحاد عقوبة مالية كبيرة بحق فهد المولد بعد خروجه الغاضب من مباراة الفريق أمام الشباب في آخر جولات الدوري السعودي عند تغييره بقرار المدرب كوزمين كونترا.

صحيفة الرياضية أفادت أن الاتحاد طبق اللائحة الداخلية الخاصة بمكافآت وعقوبات اللاعبين وقرر خصم 35% من راتب المولد الشهري.

من جانبه، قرر المدرب كونترا تحويل المولد للتدريبات الانفرادية لمدة أسبوع، وقد غاب اللاعب بالفعل عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الأخيرين.

كونترا حائر في كيفية تعويض الغائبين عن مواجهة الحزم

يطير الاتحاد يوم غدٍ إلى الرس استعدادًا لمواجهة الحزم يوم الخميس في عاشر جولات الدوري السعودي، وسيغيب عنه نجميه حمدان الشمراني وسعود عبد الحميد.

الشمراني يغيب للإيقاف بعد طرده أمام الشباب، فيما يتواجد الظهير الأيمن مع منتخب السعودية الأولمبي في أوزباكستان للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المدرب كوزمين كونترا مازال غير مستقر على كيفية تعويض اللاعبين، علمًا أنهما سبق وغابا عن مواجهة ضمك الأخيرة وأشرك المدرب بدلًا منهما زياد الصحفي وحازم الزهراني.

بروتوكول جديد لحضور مباريات الدوري السعودي

اتخذت وزارة الرياضة السعودية قرارات جديدة فيما يخص بروتوكول حضور المشجعين لمباريات الدوري السعودي، حيث أبلغت مديري الملاعب بضرورة ارتداء الجماهير للكمامات في المدرجات، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي لدخول الملعب.

وجاء ضمن التعديلات الجديدة في البروتوكول كلك منع الجماهير من التواجد في الممرات القريبة من المدرجات ومنع الازدحام داخل وخارج الملعب عند البوابات، وقد نبهت على ضرورة تفتيش الأمن والمنظمين على الجماهير الموجودة في مقاعدها والتأكد من حالتها الصحية في تطبيق توكلنا وارتدائها للكمامات.

وقد أرسلت الوزارة إلى مديري الملاعب البروتوكول الطبي الجديد الخاص بدخول الجماهير والمنظمين والمسؤولين والفريقين المتواجهين، على أن يبدأ تطبيقه من الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين ودوري بلو للدرجة الأولى.

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